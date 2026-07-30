Terörsüz Türkiye yasasında hazırlıklar tamamlanıyor: Kimler yararlanacak?

Teklifin kapsamı şöyle:

TEYİT-TESPİT:



Yasa hükümlerinin uygulanması için terör örgütünün silah bıraktığının teyit ve tespiti koşulu aranacak. Bu kapsamda bir kurul oluşturulacak. Kurul aynı zamanda süreci de takip edecek. TBMM çatısı altında da İzleme Kurulu oluşturulacak. Sahadaki gelişmeler 6 aylık sürelerde rapor olarak Meclis'e sunulacak.