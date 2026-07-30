Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı kabul edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı kabul edecek. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların da masaya yatırılması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN AVN'I KABUL EDECEK
Son olarak Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı kabul edecek.
HANGİ KONULAR MASADA?
Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların da masaya yatırılması bekleniyor.
AVN'DAN TÜRKİYE MESAJI: İŞ BİRLİĞİ İÇİN GÜÇLÜ POTANSİYEL VAR
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Avn, Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınabilecek güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirterek Ankara ile koordinasyonun ülkesi açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.
Avn, "Türkiye ile koordinasyon, Lübnan için geçici bir tercih değil stratejik bir gerekliliktir." ifadelerini kullanırken, Türkiye'nin bölgesel etkisiyle Lübnan'ın istikrarına katkı sunabilecek önemli aktörlerden biri olduğunu dile getirdi.
TÜRKİYE'YE SİYASİ VE DİPLOMATİK DESTEK ÇAĞRISI
İsrail ile haziran ayında imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına da değinen Avn, Türkiye'nin NATO üyeliği ve bölgesel ilişkileri sayesinde uluslararası desteğin güçlendirilmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.
Avn, Lübnan'ın anlaşmanın uygulanmasına bağlı olduğunu belirterek İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, ihlallerin sona ermesi ve uluslararası denetim mekanizmasının kurulmasının önemine işaret etti.
"DEVLET OTORİTESİNİN GÜÇLENMESİNE KATKI SUNABİLİR"
Türkiye'nin Lübnan'ın egemenliği ve istikrarına katkı sağlayabileceğini belirten Avn, Ankara'nın özellikle Lübnan ordusu ile meşru devlet kurumlarına vereceği desteğin devlet otoritesinin ülke genelinde güçlenmesine yardımcı olabileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Avn ayrıca sınır güvenliği, yasa dışı silah kaçakçılığıyla mücadele ve güvenlik alanlarında Türkiye ile iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
EKONOMİK TOPARLANMADA TÜRKİYE VURGUSU
Lübnan'ın ekonomik krizden çıkış sürecine de değinen Avn, Türkiye'nin yatırım, ticaret ve yeniden imar alanlarındaki kapasitesine güvendiklerini ifade etti.
Türk şirketlerinin üretim sektörüne yatırım yapmasının teşvik edilmesi, ticaretin önündeki lojistik engellerin kaldırılması ve yeniden imar alanındaki tecrübenin paylaşılmasının Lübnan ekonomisine katkı sağlayacağını dile getirdi.