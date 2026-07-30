HANGİ KONULAR MASADA? Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların da masaya yatırılması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN AVN'I KABUL EDECEK Son olarak Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı kabul edecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Türkiye ziyareti öncesi konuştu (FOTO: AA)

AVN'DAN TÜRKİYE MESAJI: İŞ BİRLİĞİ İÇİN GÜÇLÜ POTANSİYEL VAR

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Avn, Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınabilecek güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirterek Ankara ile koordinasyonun ülkesi açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Avn, "Türkiye ile koordinasyon, Lübnan için geçici bir tercih değil stratejik bir gerekliliktir." ifadelerini kullanırken, Türkiye'nin bölgesel etkisiyle Lübnan'ın istikrarına katkı sunabilecek önemli aktörlerden biri olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE'YE SİYASİ VE DİPLOMATİK DESTEK ÇAĞRISI

İsrail ile haziran ayında imzalanan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına da değinen Avn, Türkiye'nin NATO üyeliği ve bölgesel ilişkileri sayesinde uluslararası desteğin güçlendirilmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Avn, Lübnan'ın anlaşmanın uygulanmasına bağlı olduğunu belirterek İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, ihlallerin sona ermesi ve uluslararası denetim mekanizmasının kurulmasının önemine işaret etti.