Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, iki haftalık aranın ardından bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantıda; Terörsüz Türkiye süreci, Orta Doğu'daki gelişmeler, ekonomideki son durum, orman yangınlarıyla mücadele ve dış politikadaki güncel başlıklar ele alınacak. Kabinenin öncelikli gündemini, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeler ve PKK'nın silah bırakma sürecinde gelinen son durum oluşturacak. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemede terör örgütü mensuplarına yönelik herhangi bir af uygulaması yer almayacak. Düzenlemede af yerine, belirli şartlar çerçevesinde uygulanacak kontrollü infaz modelinin hayata geçirilmesi öngörülüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, iki haftalık aranın ardından bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
ÇOK SAYIDA KONU MASADA
Toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve ekonomideki güncel başlıklar masaya yatırılacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASI KONUŞULACAK
Kabinenin öncelikli gündem maddeleri arasında Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yürütülen çalışmalar yer alacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmeden önce yasalaştırılması hedeflenen düzenlemeye ilişkin hazırlıklar ve temaslarda gelinen aşama değerlendirilecek. Sürecin yol haritası Kabine üyelerinin gündeminde olacak.
AF YOK KONTROLLÜ İNFAZ VAR
Normal şartlarda 31 Temmuz'da tatile girmesi beklenen TBMM'nin, kanuni düzenlemelerin tamamlanması amacıyla 14 Ağustos'a kadar açık kalacağı öğrenildi. Hazırlıkları süren çerçeve yasanın yaklaşık 10 maddeden oluşması planlanıyor.
AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü üyelerine yönelik hazırlanacak düzenlemede kesinlikle af yer almayacak. Bunun yerine kontrollü infaz uygulaması devreye sokulacak.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMALARDA BULUNACAK
Toplantıda ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile ekonomik başlıklara ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek alınan kararlar ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.