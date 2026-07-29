Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye

A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, dev toplantının ayrıntılarını ve merak edilen tüm detayları paylaştı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE YASAL DÜZENLEMELER



Kabine toplantısının en önemli gündem maddelerinden birini terörle mücadele ve yeni süreç oluşturuyor. Arzu Fidanverdi, "Toplantıdaki en sıcak başlık elbette terörsüz Türkiye süreci olacak. Geçtiğimiz hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste grubu bulunan partilerin liderleriyle görüşerek yasayla ilgili detaylı bir istişare gerçekleştirmişti." sözleriyle sürecin şeffaflığına dikkat çekti.

Fidanverdi, "DEM Parti'nin İmralı heyeti de AK Partili kurmaylarla önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu çerçevede bugünkü kabine toplantısında yasanın son hali ve Meclis takvimine ilişkin tüm detaylar görüşülmüş olacak." ifadelerini kullandı.