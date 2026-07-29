CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, iki haftalık aranın ardından bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantıda; Terörsüz Türkiye süreci, Orta Doğu'daki gelişmeler, ekonomideki son durum, orman yangınlarıyla mücadele ve dış politikadaki güncel başlıklar ele alınacak. Kabinenin öncelikli gündemini, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeler ve PKK'nın silah bırakma sürecinde gelinen son durum oluşturacak. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemede terör örgütü mensuplarına yönelik herhangi bir af uygulaması yer almayacak. Düzenlemede af yerine, belirli şartlar çerçevesinde uygulanacak kontrollü infaz modelinin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, iki haftalık aranın ardından bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

KABİNİN GÜNDEMİNDE TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE EKONOMİ VAR

ÇOK SAYIDA KONU MASADA

Toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, Orta Doğu'daki son gelişmeler ve ekonomideki güncel başlıklar masaya yatırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, iki haftalık aranın ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. (AA)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASI KONUŞULACAK

Kabinenin öncelikli gündem maddeleri arasında Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yürütülen çalışmalar yer alacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmeden önce yasalaştırılması hedeflenen düzenlemeye ilişkin hazırlıklar ve temaslarda gelinen aşama değerlendirilecek. Sürecin yol haritası Kabine üyelerinin gündeminde olacak.

Kabinede, TBMM'de yasalaşması planlanan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin düzenlemenin son hali masaya yatırılacak. (AA)Kabinede, TBMM'de yasalaşması planlanan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin düzenlemenin son hali masaya yatırılacak. (AA)

AF YOK KONTROLLÜ İNFAZ VAR

Normal şartlarda 31 Temmuz'da tatile girmesi beklenen TBMM'nin, kanuni düzenlemelerin tamamlanması amacıyla 14 Ağustos'a kadar açık kalacağı öğrenildi. Hazırlıkları süren çerçeve yasanın yaklaşık 10 maddeden oluşması planlanıyor.

AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü üyelerine yönelik hazırlanacak düzenlemede kesinlikle af yer almayacak. Bunun yerine kontrollü infaz uygulaması devreye sokulacak.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

Toplantıda ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ile ekonomik başlıklara ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek alınan kararlar ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye - 1

A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, dev toplantının ayrıntılarını ve merak edilen tüm detayları paylaştı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE YASAL DÜZENLEMELER

Kabine toplantısının en önemli gündem maddelerinden birini terörle mücadele ve yeni süreç oluşturuyor. Arzu Fidanverdi, "Toplantıdaki en sıcak başlık elbette terörsüz Türkiye süreci olacak. Geçtiğimiz hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste grubu bulunan partilerin liderleriyle görüşerek yasayla ilgili detaylı bir istişare gerçekleştirmişti." sözleriyle sürecin şeffaflığına dikkat çekti.

Fidanverdi, "DEM Parti'nin İmralı heyeti de AK Partili kurmaylarla önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu çerçevede bugünkü kabine toplantısında yasanın son hali ve Meclis takvimine ilişkin tüm detaylar görüşülmüş olacak." ifadelerini kullandı.

TBMM'nin, yasal düzenlemelerin tamamlanabilmesi için 14 Ağustos'a kadar çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. (AA)TBMM'nin, yasal düzenlemelerin tamamlanabilmesi için 14 Ağustos'a kadar çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. (AA)

SAHADAKİ SON DURUM VE MİT-TSK RAPORLARI

Terör örgütünün tasfiyesine yönelik adımlar da kabinenin merceği altında olacak. Arzu Fidanverdi, "PKK'nın sahadaki silah bırakma adımlarında gelinen son durum da o toplantıda görüşülecek noktalardan bir tanesi olacak. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri sahadaki son raporları kabine toplantısında aktarmış olacak." diyerek güvenlik birimlerinin sunum yapacağını belirtti.

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin sahadaki son raporlarını Kabine üyelerine sunacak. (AA)Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin sahadaki son raporlarını Kabine üyelerine sunacak. (AA)

DIŞ POLİTİKA: ABD-İRAN GERİLİMİ VE UKRAYNA SAVAŞI

Bölgesel gelişmeler ve enerji güvenliği de kabinenin ajandasında geniş yer tutuyor. Arzu Fidanverdi, "ABD-İran gerilimi de hiç kuşkusuz değerlendirilecek konu başlıkları arasında. Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların küresel enerji piyasalarına etkileri ve bunun Türkiye'ye yansımaları kabinede değerlendirilecek." şeklinde konuştu. Rusya-Ukrayna savaşına dair ise Fidanverdi, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya ve Ukrayna ziyaretlerinin ardından kuzeydeki savaşın bitirilmesi için Türkiye'nin atabileceği arabuluculuk adımları da oldukça önemli bir yere sahip." ifadelerini aktardı.

F-35 TESLİMATI VE TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ
Savunma sanayii ve ABD ile yürütülen diplomatik temaslar da toplantıda masada olacak. Arzu Fidanverdi, "F-35'ler ne zaman teslim edilecek? Bu sorunun yanıtı da oldukça önemli. Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye'nin ödemiş olduğu 6 adet F-35'in teslim edilmesine dair çok sayıda mesaj gelmişti. Bu noktada gelinen son durum değerlendirilecek." sözleriyle sürecin takip edildiğini vurguladı.

Türkiye'nin ödeme yaptığı F-35 savaş uçaklarının teslim sürecinde gelinen son durum Kabine'de ele alınacak. (AA)Türkiye'nin ödeme yaptığı F-35 savaş uçaklarının teslim sürecinde gelinen son durum Kabine'de ele alınacak. (AA)

EKONOMİ VE ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Vatandaşın cebini doğrudan ilgilendiren ekonomik veriler ve mevsimsel riskler de kabinede konuşulacak. Arzu Fidanverdi, "Toplantıda yine ekonomideki gidişatın da masada olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutma kararı sonrasında para piyasalarındaki göstergeler ve fiyat istikrarının sağlanması adına atılabilecek adımlar görüşülecek." dedi. Son olarak orman yangınlarına değinen Fidanverdi, "Hazırlıkların gözden geçirilmesi, riskli alanların yeniden ele alınması ve yangınlarla sürdürülen mücadelenin ayrıntılandırılması bekleniyor." diyerek Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara işaret etti.

A Haber süreç yasasıyla ilgili detaylara ulaştıA Haber süreç yasasıyla ilgili detaylara ulaştı A HABER SÜREÇ YASASIYLA İLGİLİ DETAYLARA ULAŞTI
Irak günde 1 milyon varil petrol verecekIrak günde 1 milyon varil petrol verecek "IRAK GÜNDE 1 MİLYON VARİL PETROL VERECEK"

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın