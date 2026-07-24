Fatih Altaylı’nın Ahbap ifadesine ahaber.com.tr ulaştı: Hak etmediği desteği vermişim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan Fatih Altaylı'nın ifadesine ahaber.com.tr ulaştı. Altaylı, Haluk Levent hakkında geçmişten bu yana ciddi şüpheleri bulunduğunu, ancak deprem döneminde oluşan güven ortamının etkisiyle AHBAP’a destek veren yayınlar yaptığını kabul etti. Toplanan yardımların depremzedelere ulaşıp ulaşmadığını araştırmadığını da kabul eden Altaylı, “Şimdi görüyorum ki hak etmediği bir destek vermişim. Üzüntü, hatta pişmanlık duyuyorum.” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı'nın ifadesi alındı. Ruşen Çakıra Ahbap sorgusu RUŞEN ÇAKIR'A "AHBAP" SORGUSU AHBAP İFADESİNE AHABER.COM.TR ULAŞTI

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Fatih Altaylı'nın ifadesine ahaber.com.tr ulaştı. Altaylı'ya, Haluk Levent'le tanışıklığı, AHBAP Derneği hakkındaki yayınları, deprem döneminde derneğe verdiği destek ve toplanan paraların akıbetini araştırıp araştırmadığı soruldu. Altaylı, ifadesinde Haluk Levent hakkında en başından beri olumsuz bir kanaate sahip olduğunu, buna rağmen afet döneminde AHBAP lehine olumlu söylemlerde bulunduğunu kabul etti.

(Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) "KUMARBAZ VE DOLANDIRICILIKTAN HAPSE GİRMİŞ BİRİ OLARAK BİLİYORDUM"

Fatih Altaylı, Haluk Levent'le ilk kez 2021 yılında yaptığı bir program vesilesiyle tanıştığını söyledi. Levent'i daha önceden kamuoyundaki kimliğiyle bildiğini anlatan Altaylı, hakkındaki kanaatini açık sözlerle ifade etti: "Bende olumsuz bir intibası bulunmaktaydı. Kendisini kumarbaz, dolandırıcılıktan hapse girmiş bir adam olarak bilirdim. Açıkçası kendisine çok güvenmezdim." Altaylı'nın, hakkında bu derece ciddi şüpheler taşıdığı bir isme rağmen AHBAP'a yönelik olumlu yayınlar yaptığını kabul etmesi dikkati çekti. ORMAN YANGINLARIYLA OLUŞAN GÜVEN ORTAMI

Altaylı, Haluk Levent ve AHBAP'a yönelik algısının 2020'deki orman yangınları sırasında değişmeye başladığını söyledi. AHBAP'ın helikopter ve uçak kiralayarak yangın söndürme faaliyetlerine katıldığını anlatan Altaylı, bu çalışmaların hem kendisinde hem de kamuoyunda derneğe karşı sempati oluşturduğunu belirtti.

Fatih Altaylı’nın Ahbap ifadesine ahaber.com.tr ulaştı 6 Şubat depremlerinden sonra da bu güven ortamının devam ettiğini söyleyen Altaylı, kendi şüpheleri sürmesine rağmen AHBAP hakkında olumlu söylemlerde bulunmuş olabileceğini kabul etti. Böylece Altaylı, Haluk Levent'in geçmişini bilmesine rağmen kamuoyundaki olumlu hava içerisinde AHBAP'a destek verdiğini açıkça ifade etmiş oldu. "SÜT GİBİ LEKESİZ GÖRÜNMEK ZORUNDASIN"

Altaylı, Haluk Levent'in geçmişi nedeniyle AHBAP'ın çok sıkı biçimde denetlenmesi gerektiğini savunduğunu söyledi. Bu konuda "Haluk, çuvallamamalısın; süt gibi lekesiz görünmek zorundasın" anlamına gelen yazılar kaleme aldığını belirten Altaylı, bu eleştirilerden sonra Levent'in kendisiyle irtibatını kestiğini ileri sürdü. Telefonlarına cevap verilmediğini söyleyen Altaylı, buna rağmen derneğin bağımsız kuruluşlarca denetlenmesi gerektiğini her platformda dile getirmeyi sürdürdüğünü savundu. Altaylı'nın anlatımına göre Levent, daha sonra kendisine gönderdiği mesajda denetim geçirdiklerini ve kuruşu kuruşuna hesap vereceğini söyledi. "ÇOK HAKLISIN ABİM" MESAJI

Fatih Altaylı, birkaç ay önce AHBAP'ın hesap vermediğine ilişkin yeni bir yazı kaleme aldığını anlattı. İnternet sitesinde mali tabloların açıklanmadığını belirten Altaylı, derneğin uluslararası denetim kuruluşları tarafından incelenmesi gerektiğini yazdığını ve İçişleri Bakanlığını göreve çağırdığını söyledi. Bu yazının ardından Haluk Levent'in kendisine mesaj attığını belirten Altaylı, mesajın içeriğini şöyle aktardı: "Çok çok haklısın abim. Yaklaşık 10 ay önce denetim geçirmiştik. Düzenli denetleniyoruz. Denetim sonrası canlı yayınlarda tek tek kuruşuna kadar hesap vereceğim. Sözüm söz." Altaylı ise Levent'e büyük denetim şirketleriyle çalışması ve bütün mali verileri açık şekilde yayımlaması gerektiğini söylediğini aktardı.