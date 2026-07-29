Olay geçtiğimiz aralık ayında İstanbul'un Avcılar ilçesi Petrol Ofisi Caddesi'nde yaşandı. Sürücü M.T. bir süre önce Berkant Balcıoğlu'ndan satın aldığı araçla Balcıoğlu ile birlikte cadde üzerinde, yüksek hızda seyir halindeyken hatalı 'U dönüşü' yapan kamyona çarptı. Kazada M.T. yaralanırken, Berkant Balcıoğlu ise hayatını kaybetti. Kazanın ardından devam eden dava sürecinde, Berkant Balcıoğlu'nun kaza anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı. Aracın yüksek hızda seyir ettiği görüntülerde kaza anı da yer aldı.

"ARAÇ ARIZALIYDI" DEDİ

Kazada evlatlarını kaybeden Balcıoğlu ailesi olayın ardından ikinci şoku yaşadı. Sabah Gazetesi'nden Semih Kara'nın haberine göre, M.T. aracı arızalı şekilde kendisine sattığını iddia ettiği Berkant Balcıoğlu'ndan şikayetçi oldu. Abi Suat Balcıoğlu ise aracın arızalı olmadığını, M.T.'nin ısrarla aracı satın almak istediğini ve hız sınırının 50 km olduğu yolda 179 km ile gittiğini söyleyerek tanıkların mahkemede şahitlik edeceklerini anlattı.

"ARAÇ KUSURLU DEĞİLDİ"

Berkant Balcıoğlu'nun abisi Suat Balcıoğlu, "Kardeşim aracı satın aldığında M.T. araca talip oldu. Israrla aracı satın almak istedi. Kardeşim de aracı sattı. Sonrasında kaza yaşandı. Kardeşim aracı sattığı kişiyle beraber kaza yaptı. Kazadan sonra şikayetçi olduk. Şikayetten sonra ise kardeşimin kendisine ayıplı mal sattığını, yasa dışı modifiye yaptığını ve aracın arızalarını kendilerine söylemediğimizi iddia etti. Araç kusurlu değildi. Aracı satın aldığımızda ufak tefek arızalarını biz kendimiz yaptırmıştık. Tanıklarımız da var" diye konuştu.