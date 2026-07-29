Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilli kara yolu Kabala mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen kamyon ile otomobil çarpıştı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, biri çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 6 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.