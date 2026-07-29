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CANLI | Muğla’da orman yangını! Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı, evler tahliye edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI | Muğla’da orman yangını! Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı, evler tahliye edildi

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yangına 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz ve 261 personelle müdahale edilirken, bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgede yoğun önlemler alınırken, Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolu güvenlik amacıyla geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Yangını kontrol altına almak için bölgeye 5 yangın söndürme uçağı, 11 helikopter, 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, bazı evler de tedbir amacıyla tahliye edildi.

CANLI ANLATIM

12:31

MUĞLA FETHİYE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve yangın işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Ahaber
11:45

MUĞLA'DA KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI, BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ANTALYA ORMAN YANGINI: FETHİYE-ANTALYA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Yangını kontrol altına almak için 5 yangın söndürme uçağı, 11 helikopter, 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel görev yapıyor.

Yangın nedeniyle Seydikemer-Korkuteli kara yolu güvenlik amacıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede ekiplerin yoğun söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Ahaber
11:40

KUMLUCA'DA ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, artan yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişlere 4 gün süreyle yasak getirildi.

Kumluca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sıcak ve kurak hava koşulları nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, olası yangınların önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşlardan ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakmamaları, sigara izmariti, cam şişe ve yangına neden olabilecek atıkları doğaya bırakmamaları istenilen açıklamada, en küçük ihmalin dahi telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğine işaret edildi.

Şüpheli duman veya yangın görülmesi halinde vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının öneminin vurgulandığı açıklamada, ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğu belirtildi.

Öte yandan, ilçede camilerden okunan sela ve belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara ormanlık alanlara girmemeleri ve orman yakınlarında yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınmaları uyarısında bulunuldu.

Ahaber
11:30

ADIYAMAN'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Adıyaman'da otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Dün, merkeze bağlı Ahmet Hoca köyü kırsalındaki otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede Kayaönü köyü civarındaki ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin gece boyu müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve diğer birimlerin desteğiyle yangın bölgesinde soğutma çalışması devam ediyor.

Yangında yaklaşık 40 hektarlık alan zarar gördü.

Ahaber
11:20

MUĞLA SEYDİKEMER'DE ORMAN YANGINI

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 261 personel, itfaiye ekipleri ve çok sayıda orman yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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11:11

MANAVGAT'TAKİ ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan ile 2 hektar zeytinlikte zarar oluştu.

Demirciler Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz ve 3 su tankeri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma personeli ve çok sayıda vatandaş müdahale etti.

Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.

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