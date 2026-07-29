Antalya'nın Kumluca ilçesinde, artan yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişlere 4 gün süreyle yasak getirildi.

Kumluca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sıcak ve kurak hava koşulları nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, olası yangınların önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşlardan ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakmamaları, sigara izmariti, cam şişe ve yangına neden olabilecek atıkları doğaya bırakmamaları istenilen açıklamada, en küçük ihmalin dahi telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğine işaret edildi.

Şüpheli duman veya yangın görülmesi halinde vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının öneminin vurgulandığı açıklamada, ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğu belirtildi.

Öte yandan, ilçede camilerden okunan sela ve belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara ormanlık alanlara girmemeleri ve orman yakınlarında yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınmaları uyarısında bulunuldu.