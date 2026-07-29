CANLI | Muğla’da orman yangını! Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı, evler tahliye edildi
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yangına 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz ve 261 personelle müdahale edilirken, bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgede yoğun önlemler alınırken, Fethiye-Seydikemer-Antalya karayolu güvenlik amacıyla geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Yangını kontrol altına almak için bölgeye 5 yangın söndürme uçağı, 11 helikopter, 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, bazı evler de tedbir amacıyla tahliye edildi.
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MUĞLA FETHİYE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.
Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve yangın işçisiyle karadan müdahale ediliyor.
MUĞLA'DA KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI, BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangını kontrol altına almak için 5 yangın söndürme uçağı, 11 helikopter, 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel görev yapıyor.
Yangın nedeniyle Seydikemer-Korkuteli kara yolu güvenlik amacıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede ekiplerin yoğun söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
KUMLUCA'DA ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAKLANDI
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, artan yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara girişlere 4 gün süreyle yasak getirildi.
Kumluca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sıcak ve kurak hava koşulları nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, olası yangınların önüne geçilmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Vatandaşlardan ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakmamaları, sigara izmariti, cam şişe ve yangına neden olabilecek atıkları doğaya bırakmamaları istenilen açıklamada, en küçük ihmalin dahi telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğine işaret edildi.
Şüpheli duman veya yangın görülmesi halinde vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının öneminin vurgulandığı açıklamada, ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğu belirtildi.
Öte yandan, ilçede camilerden okunan sela ve belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara ormanlık alanlara girmemeleri ve orman yakınlarında yangına neden olabilecek faaliyetlerden kaçınmaları uyarısında bulunuldu.