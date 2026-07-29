Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında kaza: Servis aracı yan yattı: 13 yaralı
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Baltalimanı ayrımında servis aracının da karıştığı trafik kazası meydana geldi. Yan yatan servis aracına ekiplerin müdahalesi sürerken trafik durdu. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü çıkışında sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 13 kişi yaralandı.
SERVİS ARACI YAN YATTI
FSM Köprüsü sonrası Baltalimanı ayrımı hizasında Edirne yönünde meydana gelen yaralanmalı kazaya bir servis aracı da karıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracı yan yatarken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
GEÇİŞ KONTROLLÜ SAĞLANIYOR
Öte yandan Baltalimanı çıkışları, ekiplerin güvenlik önlemleri kapsamında taralı alandan kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik ekiplerinin yönlendirmelerine uymaları istendi.