Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında kaza: Servis aracı yan yattı: 13 yaralı

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü çıkışında sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 13 kişi yaralandı.

SERVİS ARACI YAN YATTI

FSM Köprüsü sonrası Baltalimanı ayrımı hizasında Edirne yönünde meydana gelen yaralanmalı kazaya bir servis aracı da karıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracı yan yatarken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.