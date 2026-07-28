Kocaeli'nin Körfez ilçesinde lastiği patlayan TIR, bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek başka bir TIR'a çarptı. Kazada yaralanan olmazken, E-5 kara yolu 1,5 saat ulaşıma kapandı.

Kaza, öğle saatlerinde E-5 kara yolunun Atalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Lokman Ç. yönetimindeki TIR, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçen TIR, daha sonra başka bir TIR'a çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, E-5 kara yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin 1-5 saat süren çalışmasının ardından yol ulaşıma açılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.