Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından 29 bin 995 metrekarelik alanda inşa edilecek Kadıköy Rıhtım Camii Projesi'nde bugün ilk kazma vuruldu. Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde bulunan 29 bin 9995,76 metrekarelik alanda yapımı gerçekleştirilecek olan cami ve kültür merkezi, yaklaşık 7 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, 750 araçlık kapalı ve 300 araçlık açık otoparka sahip olacak.

Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya, "Kadıköy'ümüze sadece bir ibadethane bir namaz kılma yeri değil, aynı zamanda bir sosyal ve kültürel tesis, sanat atölyeleriyle, kütüphanesiyle, konferans salonlarıyla, aşeviyle, taziye eviyle, Kur'an kursuyla bir kompleks yapacağız. Bütün millet olarak el birliğiyle yürüteceğimiz bir medeniyet eserini inşa edeceğiz" dedi.

Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya. (Fotoğraf: DHA)

Proje, ibadet alanlarının yanı sıra eğitim, kültür ve sosyal yaşam birimlerini de bünyesinde barındıracak. Caminin harim alanı 3 bin 428 metrekare, ana kubbenin çapı 25 metre, yüksekliği ise 44,5 metre, üç şerefeli minarenin yüksekliği 90,85 metre, iki şerefeli minarenin yüksekliği ise 78,12 metre olarak planlandı. Cami, avlu, revaklar, eğitim birimleri, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyeleri, aşevi ve sosyal alanlardan oluşan bir külliye olarak tasarlanan projenin ibadet ihtiyacına karşılık vermesinin yanı sıra aynı zamanda Kadıköy'de sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacak bir merkez olması da hedefleniyor.

Yapım sürecinde yerli ve milli malzemelerin tercih edileceği projede, ileri mühendislik teknolojilerinin kullanılacağı, yapının kendi enerjisini üretebilecek sistemlerle donatılacağı ve yağmur sularının geri kazanılarak kullanılacağı bildirildi.

"SADECE BİR İBADETHANE DEĞİL, AYNI ZAMANDA SOSYAL VE KÜLTÜREL BİR TESİS YAPACAĞIZ"

Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya, "Bugün Kadıköy Rıhtım Camisi ile ilgili uzun yıllardır yapılan bir çalışmanın sonucunda ilk kazmayı vurmayla ilgili bismillah diyoruz. Sahada, 2015 yılında planlama süreciyle başlayan ve hukuki süreçlerle birlikte hamdolsun bu aşamaya gelen, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ait bir camiyi aynı zamanda sosyal ve kültürel tesisleriyle bir yaşam alanını inşa sürecini bugün resmen başlatmış oluyoruz. Sadece bir kazma vuruyoruz. Bir kazma vuracağız ve ilk kazı çok sahada bir iyileştirme olacak. Ondan sonra da camimizin inşaatına fiilen başlamış olacağız. Kadıköy'ümüze sadece bir ibadethane, bir namaz kılma yeri değil, aynı zamanda bir sosyal ve kültürel tesis, sanat atölyeleriyle, kütüphanesiyle, konferans salonlarıyla, aşeviyle, taziye eviyle, Kur'an kursuyla bir kompleks yapacağız. Bunu İstanbul'umuzla birlikte, Kadıköy'ümüzle birlikte bütün millet olarak el birliğiyle yürüteceğimiz bir medeniyet eserini inşa edeceğiz" dedi.

"GELENEKSEL OSMANLI MİMARİSİNİ BUGÜNE TAŞIYAN BİR VERSİYON"

Kaya, "Mimari olarak, rıhtım camimiz geleneksel Osmanlı mimarisini bugüne taşıyan bir versiyon olmuş olacak ve İstanbul'umuza ve Kadıköy'ümüze değer katacağına inanıyorum. Hep birlikte inşaa edeceğiz, şu anda süreci birlikte takip edeceğiz. Rabbim orada namaz kılmayı hepimize nasip eylesin" diye konuştu.

Projenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin soruya da yanıt veren Erol Kaya, "Bize müteahhit 3 yıl gibi ifade etmişti ama mümkün olduğu kadar bunu erkene çekmek en büyük hayalimiz" ifadelerini kullandı.