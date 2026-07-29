Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasa düzenlemesi için hareketli saatler yaşıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un AK Parti kurmaylarıyla gerçekleştirdiği üst düzey görüşme, yasal sürecin hızlandığını ve düzenlemenin kısa süre içinde Meclis gündemine geleceğini ortaya koydu.

Çerçeve yasayla ilgili Ankara'da baş döndürücü bir hareketlilik var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Terörsüz Türkiye kapsamında kritik bir görüşme gerçekleşti.

AK PARTİ KURMAYLARI VE MECLİS BAŞKANI BİR ARADA

Görüşmenin detaylarına değinen A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Geride bıraktığımız dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir görüşme gerçekleştirdi" bilgisini paylaştı. Yeşiltaş, toplantının ana gündem maddesinin çerçeve yasa olduğunu vurgulayarak, "Çerçeve yasayla ilgili çalışmalara hız verilmiş durumda" dedi.

TASLAK METİN GÜN SAYIYOR

Yasal düzenlemenin takvimine ilişkin bilgi veren İlter Yeşiltaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, "Az önce yaptığımız görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e çerçeve yasanın ne durumda olduğunu ve çalışmaların nasıl ilerlediğini sorduk. Abdullah Güler de çalışmaların sürdüğünü ifade etti." dedi.

Düzenlemenin Meclis'e sunulma sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Yeşiltaş ise, "Çerçeve yasanın önümüzdeki birkaç gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

MUTABAKAT ARAYIŞI VE PARTİLERİN GÜNDEMİ

Çerçeve yasanın geniş bir uzlaşıyla yasalaşması için yürütülen çalışmalara dikkat çeken İlter Yeşiltaş, "Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da önceki hafta siyasi partiler turuna çıkmıştı ve özellikle de çerçeve yasanın mutabakatla Meclis'e gelmesi noktasında bir emek ortaya konuluyor" dedi. Konunun sadece AK Parti kanadında değil, diğer partilerde de gündem olduğunu belirten Yeşiltaş, "DEM Parti'nin de yine bugün Merkez Yürütme Kurulu toplantısı var; o toplantıda da yine gündem çerçeve yasa. Yani dediğimiz gibi dört bir koldan, özellikle çerçeve yasanın Meclis kapanmadan yasalaşması noktasında bir gayret gösteriliyor" sözleriyle sahadaki son durumu özetledi.