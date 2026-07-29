Geyik Dolunayı Türkiye semalarını aydınlattı! Anıtkabir ve Kocatepe Camisi ile aynı karede

GEYİK DOLUNAYI ADI NEREDEN GELİYOR?

Temmuz ayında gerçekleşen dolunayın "Geyik Dolunayı" olarak adlandırılması, Ay'ın rengi ya da görünümüyle ilgili bir özellik taşımıyor. Bu isim, Kuzey Amerika'da yaşayan yerli toplulukların oluşturduğu doğa takviminden geliyor.

Yılın bu döneminde erkek geyiklerin eski boynuzlarını dökerek yeni boynuzlarını çıkarmaya başlaması nedeniyle temmuz dolunayına "Buck Moon" adı verildi. Bu geleneksel isim zamanla astronomi takvimlerinde de kullanılmaya başlandı ve bugün dünyanın birçok ülkesinde Temmuz dolunayı bu adla anılıyor.