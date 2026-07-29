Geyik Dolunayı Türkiye semalarını aydınlattı! Anıtkabir ve Kocatepe Camisi ile aynı karede
Temmuz 2026'nın dolunayı, Anıtkabir ve Kocatepe Camisi ile aynı karede oluşturduğu etkileyici görüntülerle Türkiye'nin birçok noktasında geceyi aydınlattı. Kova burcunda gerçekleşen dolunay, 29 Temmuz akşamı açık havanın etkili olduğu bölgelerde çıplak gözle izlenirken gökyüzüne ilgi duyanlar için unutulmaz manzaralar oluşturdu.
Temmuz ayının dolunay evresi, 29 Temmuz akşamı Türkiye'nin farklı bölgelerinde açık gökyüzüyle birlikte net şekilde görüldü. Başkent Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Camisi ile aynı kareye yansıyan Geyik Dolunayı, gecenin en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu. Parlak görünümüyle öne çıkan dolunay, şehir merkezlerinden kırsal alanlara kadar birçok noktada gökyüzünü aydınlattı.
GEYİK DOLUNAYI 29 TEMMUZ'DA TAM EVRESİNE ULAŞTI
Temmuz ayının dolunayı, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Türkiye saati ile 17.36'da tam evresine ulaştı. Kova burcunda gerçekleşen dolunay, gün batımının ardından Türkiye'nin büyük bölümünde gözlemlendi. Havanın açık olduğu bölgelerde Ay'ın parlaklığı gece boyunca belirgin şekilde görüldü.
AÇIK HAVADA DAHA NET GÖRÜLDÜ
Dolunay, özellikle ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde daha belirgin bir görüntü oluşturdu. Şehir ışıklarından uzak noktalarda Ay'ın yüzeyindeki detaylar daha net seçilirken, fotoğraf tutkunları da gece boyunca farklı açılardan kareler kaydetti.
Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Camisi ile birlikte çekilen görüntüler ise gecenin simge kareleri arasında yer aldı.