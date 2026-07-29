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Geyik Dolunayı Türkiye semalarını aydınlattı! Anıtkabir ve Kocatepe Camisi ile aynı karede

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Geyik Dolunayı Türkiye semalarını aydınlattı! Anıtkabir ve Kocatepe Camisi ile aynı karede

Temmuz 2026'nın dolunayı, Anıtkabir ve Kocatepe Camisi ile aynı karede oluşturduğu etkileyici görüntülerle Türkiye'nin birçok noktasında geceyi aydınlattı. Kova burcunda gerçekleşen dolunay, 29 Temmuz akşamı açık havanın etkili olduğu bölgelerde çıplak gözle izlenirken gökyüzüne ilgi duyanlar için unutulmaz manzaralar oluşturdu.

Temmuz ayının dolunay evresi, 29 Temmuz akşamı Türkiye'nin farklı bölgelerinde açık gökyüzüyle birlikte net şekilde görüldü. Başkent Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Camisi ile aynı kareye yansıyan Geyik Dolunayı, gecenin en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu. Parlak görünümüyle öne çıkan dolunay, şehir merkezlerinden kırsal alanlara kadar birçok noktada gökyüzünü aydınlattı.

(Görsel: AA)(Görsel: AA)

GEYİK DOLUNAYI 29 TEMMUZ'DA TAM EVRESİNE ULAŞTI

Temmuz ayının dolunayı, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Türkiye saati ile 17.36'da tam evresine ulaştı. Kova burcunda gerçekleşen dolunay, gün batımının ardından Türkiye'nin büyük bölümünde gözlemlendi. Havanın açık olduğu bölgelerde Ay'ın parlaklığı gece boyunca belirgin şekilde görüldü.

Geyik Dolunayı Türkiye semalarını aydınlattı! Anıtkabir ve Kocatepe Camisi ile aynı karede - 1

AÇIK HAVADA DAHA NET GÖRÜLDÜ

Dolunay, özellikle ışık kirliliğinin az olduğu bölgelerde daha belirgin bir görüntü oluşturdu. Şehir ışıklarından uzak noktalarda Ay'ın yüzeyindeki detaylar daha net seçilirken, fotoğraf tutkunları da gece boyunca farklı açılardan kareler kaydetti.

Ankara'da Anıtkabir ve Kocatepe Camisi ile birlikte çekilen görüntüler ise gecenin simge kareleri arasında yer aldı.

Geyik Dolunayı Türkiye semalarını aydınlattı! Anıtkabir ve Kocatepe Camisi ile aynı karede - 2

GEYİK DOLUNAYI ADI NEREDEN GELİYOR?

Temmuz ayında gerçekleşen dolunayın "Geyik Dolunayı" olarak adlandırılması, Ay'ın rengi ya da görünümüyle ilgili bir özellik taşımıyor. Bu isim, Kuzey Amerika'da yaşayan yerli toplulukların oluşturduğu doğa takviminden geliyor.

Yılın bu döneminde erkek geyiklerin eski boynuzlarını dökerek yeni boynuzlarını çıkarmaya başlaması nedeniyle temmuz dolunayına "Buck Moon" adı verildi. Bu geleneksel isim zamanla astronomi takvimlerinde de kullanılmaya başlandı ve bugün dünyanın birçok ülkesinde Temmuz dolunayı bu adla anılıyor.

Geyik Dolunayı Türkiye semalarını aydınlattı! Anıtkabir ve Kocatepe Camisi ile aynı karede - 3

YAZ GECELERİNE FARKLI BİR GÖRÜNÜM KATTI

Temmuz dolunayı, açık hava koşullarının etkili olduğu bölgelerde yaz gecelerine farklı bir atmosfer kazandırdı. Gökyüzünde uzun süre parlaklığını koruyan Ay, hem doğa fotoğrafçılarına hem de gökyüzünü izlemeyi sevenlere etkileyici manzaralar sundu.

Astronomi kaynaklarında yer alan bilgilere göre "Geyik Dolunayı" ifadesi bilimsel bir sınıflandırma değil, yüzyıllardır kullanılan geleneksel bir isimlendirme olarak kabul ediliyor. Buna rağmen her yıl temmuz ayında gerçekleşen dolunay, gökyüzü takviminin en ilgi gören olayları arasında yer almayı sürdürüyor.

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