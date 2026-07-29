Fatih'te turist kadının zor anları! Sarkıntılık yaptı, polisten kaçamadı
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İstanbul Fatih'te sahilde yürüyüş yapan turiste sarkıntılık yaptığı tespit edilen şüpheli Esenler'de gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada tepki çeken taciz görüntüleri üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede, görüntülerdeki kişinin E.K. (31) olduğu belirlendi.
Görüntülerde, Rusya'dan gelen bir kadının Fatih Cankurtaran sahilinde yürüdüğü sırada bir kişinin peşinden gittiği ve sarkıntılık yaptığı görüldü. Şüphelinin, bu anları bir arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdiği ve daha sonra sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin yayılmasının ardından çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda görüntülerdeki şüphelinin E.K. olduğu belirlendi. E.K., ekipler tarafından Esenler'de gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.