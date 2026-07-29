İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada tepki çeken taciz görüntüleri üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede, görüntülerdeki kişinin E.K. (31) olduğu belirlendi.

Görüntülerde, Rusya'dan gelen bir kadının Fatih Cankurtaran sahilinde yürüdüğü sırada bir kişinin peşinden gittiği ve sarkıntılık yaptığı görüldü. Şüphelinin, bu anları bir arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdiği ve daha sonra sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi.