CHP’de büyük deprem: Hangi belediye başkanları istifa etti? Tam liste A Haber'de

CHP'deki bu kritik süreci ve kulislerdeki istifa trafiğini A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu detaylarıyla paylaştı.

CHP'de peş peşe istifalar devam ediyor. Manisa ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlarının partiden ayrılması Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Saha detaylarını aktaran A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası çatlak genişlemeye devam ediyor. İstifalar peşi sıra geliyor. Bir yandan Genel Merkez, kendi hakimiyetini kabul etmeyen il ve ilçe başkanlarını görevden alıp disipline sevk ederek ihraç ederken, bir yandan ise Özgür Özel'in kurmuş olduğu Yeni Parti'ye geçişleri gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

EGE VE MARMARA'DA BÜYÜK KOPUŞ İstifa eden isimleri tek tek sıralayan Mert Hacıalioğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar; Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Yeni Parti'ye geçişlerini duyurdu." sözleriyle istifa eden 5 kritik ismi aktardı.

İstifa eden isimleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu tek tek sıraladı (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



Hacıalioğlu, listenin bunlarla sınırlı olmadığını belirterek, "Toplamda 61 belediye başkanı parti değiştirdi. Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Balıkesir Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de istifa kervanına katıldı." ifadelerini kullandı.



EGE'NİN KALBİNDE CHP TABELALARI İNİYOR

İzmir'deki devasa bilançoya dikkat çeken Mert Hacıalioğlu, "En büyük bilanço Denizli'den sonra İzmir'de. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte toplam 31 belediyenin bulunduğu ilde, aralarında başkan vekillerinin de olduğu 28 CHP'li belediye başkanı istifa etmiş durumda. Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla belediye başkanları CHP ile yollarını ayırdı." şeklinde konuştu.

(Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



MECLİS'TE TARİHİ DEĞİŞİM: CHP 5. PARTİLİĞE DÜŞTÜ

İstifa dalgasının sadece yerel yönetimlerle sınırlı kalmadığını vurgulayan Mert Hacıalioğlu, "Meclis'teki durumu da biliyorsunuz; Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekili istifasını vererek Yeni Parti'ye geçti. Yeni parti şu an Meclis'teki vekil sayısına oranla 2. parti konumuna yükselirken, Cumhuriyet Halk Partisi ise 5. parti konumuna düşmüş durumda." sözleriyle CHP'nin merkezi siyasetteki büyük güç kaybını gözler önüne serdi.



Mert Hacıalioğlu, sürecin devam edeceğini belirterek, "Bu hadisenin önümüzdeki süreçte de sürmesi bekleniyor. İl ve ilçe teşkilatlarında 'geçiş yapsak mı yapmasak mı' hususunda dengelerin izlendiğini paylaşıyoruz. Kamuoyu büyük bir kararsızlık içerisinde süreci takip ediyor." diyerek sözlerini noktaladı.