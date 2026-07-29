Ahbaplar suç örgütü soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın emniyette ifade işlemleri başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbaplar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Başsavcılık tarafından soruşturmaya ilişkin şüpheliler hakkında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler olmak üzere dört ana başlık altında işlem başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri devam eden Hüseyin Başaran'ın bugün saat 12.30 itibarıyla ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.