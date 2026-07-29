Uşak merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Uşak merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. İncelemelerde şüphelilere ait hesaplarda 385 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Uşak, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Gaziantep, Samsun ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
HESAPLARDA 385 MİLYON TL'LİK İŞLEM
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 385 milyon TL tutarında işlem gerçekleştirildiği tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, cumhuriyet savcılığı sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.