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Nefes kesen gemi kurtarma operasyonu! Çanakkale Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Nefes kesen gemi kurtarma operasyonu! Çanakkale Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemi arızası nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kuzey-güney yönünde yeniden açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı Nara dönüşünde Suriye'den Rusya'ya seyir halinde olan 190 metre boyundaki San Marino bayraklı Pilatus Marine isimli dökme yük gemisinin makine arızası nedeniyle karaya oturduğu anımsatıldı.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA KARAYA OTURAN GEMİ KURTARILDI

Geminin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı balık adamların gerçekleştirdiği kontrollerde herhangi bir hasar tespit edilmemesinin ardından başlatılan kurtarma operasyonuyla bulunduğu yerden yüzdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız refakatinde KIYEM-1 botumuz ile KURTARMA-16 ve KURTARMA-19 römorkörlerimizin yürüttüğü operasyon başarıyla tamamlandı. Çanakkale Boğazı gemi trafiği de geminin boğaz geçişini emniyetle tamamlamasının ardından kuzey-güney yönünde yeniden açıldı." ifadesine yer verildi.

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