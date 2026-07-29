A Haber dronla vurulan Reyhan Sarı gemisindeki hasarı görüntüledi
Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan Reyhan Sarı gemisinin içi ilk kez A Haber kameralarına yansıdı. Saldırı sonrası oluşan hasar, patlama izleri ve gemideki dehşetin boyutu özel görüntülerle ortaya çıktı. Kaptan Bülent Çamözü, saldırı anını ve yaşananları A Haber'e anlattı.
Karadeniz'de ticari gemilere yönelik düzenlenen dron saldırıları bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Rusya'nın Taman Limanı'ndan hareket eden kömür yüklü "Reyhan Sarı" isimli Türk gemisi, seyir halindeyken iki ayrı dronun hedefi oldu. Saldırıda 54 yaşındaki mürettebat Savaş Çakar hayatını kaybederken, 3 personel ise yaralandı. A Haber ekibi, saldırıya uğrayan o geminin içine girdi ve dehşetin izlerini yerinde görüntüledi.
İşte saldırı anına dair kan donduran detaylar ve gemi kaptanının özel açıklamaları...
İLK HEDEF KAPTAN KÖŞKÜ VE BACAYDI
Saldırıya uğrayan Reyhan Sarı gemisinden bildiren A Haber muhabiri Selman Kutlu, "Bölge oldukça sıcak. Karadeniz'de ticari gemilere dron saldırıları devam ediyor. Biz şu anda iki dron saldırısının hedefi olan o gemideyiz. İlk dron kaptan köşkünü hedef almıştı ancak bacaya çarpması büyük bir faciayı önledi. Tam o noktada uyuyan stajyer personel, dronun bacadan sekmesi sayesinde hayata tutundu." ifadelerini kullandı. Kutlu, bacadaki 12 milimetrelik çeliğin şarapnel parçalarıyla nasıl delik deşik olduğunu göstererek saldırının şiddetini gözler önüne serdi.
YAŞAM ALANLARI BİLEREK HEDEF ALINDI
Geminin ikinci bir dronla daha vurulduğunu belirten Selman Kutlu, "İkinci dron, uzmanların belirttiğine göre kanatlarında en az 80'er kilogram bomba taşıyordu. Bu dron, mürettebatın bulunduğu yaşam alanını bilerek ve isteyerek hedef aldı. 12 milimetrelik çelik sacı hem ateşiyle eritmiş hem de devasa delikler açmış." sözleriyle saldırının hedefini ve yıkıcı etkisini aktardı.
ZEHİRLİ GAZ VE CAN PAZARI
Saldırı anında yaşadıklarını anlatan gemi kaptanı Bülent Çamözü, "Saldırı bir anda gerçekleşti, hepimiz şok olduk. Gece saat 01.00 civarıydı. Üst üste iki patlama sesi duyduk. Dron seslerini duyabiliyorduk. Hemen alt katlara sığındık çünkü saldırının yukarıdan geldiğini hissettik." şeklinde konuştu.