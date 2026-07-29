Karadeniz'de ticari gemilere yönelik düzenlenen dron saldırıları bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Rusya'nın Taman Limanı'ndan hareket eden kömür yüklü "Reyhan Sarı" isimli Türk gemisi, seyir halindeyken iki ayrı dronun hedefi oldu. Saldırıda 54 yaşındaki mürettebat Savaş Çakar hayatını kaybederken, 3 personel ise yaralandı. A Haber ekibi, saldırıya uğrayan o geminin içine girdi ve dehşetin izlerini yerinde görüntüledi.

İşte saldırı anına dair kan donduran detaylar ve gemi kaptanının özel açıklamaları...

İLK HEDEF KAPTAN KÖŞKÜ VE BACAYDI

Saldırıya uğrayan Reyhan Sarı gemisinden bildiren A Haber muhabiri Selman Kutlu, "Bölge oldukça sıcak. Karadeniz'de ticari gemilere dron saldırıları devam ediyor. Biz şu anda iki dron saldırısının hedefi olan o gemideyiz. İlk dron kaptan köşkünü hedef almıştı ancak bacaya çarpması büyük bir faciayı önledi. Tam o noktada uyuyan stajyer personel, dronun bacadan sekmesi sayesinde hayata tutundu." ifadelerini kullandı. Kutlu, bacadaki 12 milimetrelik çeliğin şarapnel parçalarıyla nasıl delik deşik olduğunu göstererek saldırının şiddetini gözler önüne serdi.