Karadeniz’de kömür yüklü Türk gemisinin dron saldırısına uğraması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Saldırı anında yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlatan gemi kaptanı Bülent Çamözü, “Hedeflerin genelde yaşam mahali olması, doğrudan insan öldürmeye yönelik bir strateji izlendiğini gösteriyor” dedi.

Karadeniz'de Türk bayrağı taşıyan kömür yüklü "Mv Reyhan Sarı" adlı gemiye düzenlenen dron saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Geminin kaptanı Bülent Çamözü, saldırı anında yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. SALDIRIYA UĞRAYAN GEMİNİN KAPTANI: EN AZ 2 DRONLA VURULDUK GECE YARISI GELEN DRON DEHŞETİ En az iki dronla saldırıya uğradıklarını öne süren Çamözü, "Hava aracı, füze ya da dron mu bilmiyoruz ama en az iki tane drondan eminiz. Bir tanesi bacaya isabet etti, diğeri ise tam yaşam mahalline, göğüs kısmına isabet etti" ifadelerini kullandı. Çamözü, saldırının ardından mürettebatın güvenli bölgeye sığındığını belirtti.

"ZEHİRLİ GAZ VE DUMAN NEDENİYLE ULAŞAMADIK" Olayın ardından yapılan personel sayımında bir kişinin eksik olduğunun anlaşıldığını söyleyen Çamözü, "Alarmlar çalınca herkes emniyet açısından en alt kısma kaçtı. Toplandığımızda bir kişinin eksik olduğunu fark ettik ama o an ulaşma imkanımız olmadı. Hem aşırı duman vardı hem de çevreye zehirli bir gaz yayılıyordu" dedi. Kaptan, askeri mühimmatla gerçekleştirildiğini değerlendirdiği saldırının gemide ağır hasara yol açtığını ifade etti.

YARALILAR SAMSUN'A SEVK EDİLDİ Sabah saatlerine kadar süren gergin bekleyişin ardından yardım istediklerini belirten Çamözü, "Saat 5'ten sonra Türk Radyo vasıtasıyla Sahil Güvenlik ile irtibata geçtik. İki yaralımızı Samsun'a doğru yola çıkardık ve onları sağ salim teslim ettik. Durumlarının iyi olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu. Hayatını kaybeden mürettebat üyesinin ise Trabzon Limanı'na ulaşıldığında adli tıp uzmanları tarafından incelemeye alındığı öğrenildi.