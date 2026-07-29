Doğu Akdeniz'de enerji rekabeti yeni bir gerilim başlığına dönüştü. İtalyan Eni ve Fransız Total şirketlerinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile birlikte Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içinde yer alan tartışmalı parsellerde doğal gaz arama faaliyetlerini genişletme kararı bölgede tansiyonu yükseltti. A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Ankara'nın hem kendi kıta sahanlığındaki haklarını hem de KKTC'nin haklarını korumak için teyakkuza geçtiğini, bölgedeki askeri hareketliliğin artmasının beklendiğini aktardı.

Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltecek yeni bir adım atıldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, İtalyan Eni ve Fransız Total şirketleriyle Türkiye'nin MEB alanı içinde yer alan 6. parselde doğal gaz arama faaliyetlerini genişletme kararı sonrası sular yeniden ısındı. DOĞU AKDENİZ'DE KRİTİK HAMLE! RUMLARDA 6. PARSELDE GERİLİMİ TIRMANDIRAN KARAR TÜRKİYE'NİN HAKKI OLAN 6. PARSELDE HAİN PLAN Doğu Akdeniz'de tansiyonun yükseleceğine işaret eden A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, "Doğu Akdeniz'de sular daha da ısınacağa benziyor. Çünkü 4, 5, 6 ve 7. parseller... Bunlar Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde bulunan alanlar. 6. parselde İtalyan Eni ve Fransız Total şirketlerinin almış olduğu bir karar var. 'Evet, buradan gaz çıkarmaya başlıyoruz' dediler ve bir açıklama yayınladılar," ifadelerini kullandı. Bölgenin tamamen Türkiye'nin yetki alanında olduğunu vurgulayan Tahsin, "Türkiye'nin hakkı ve yetkisi olan Münhasır Ekonomik Bölgesinde Yunanlılar ve Rumlar, Türkiye'yi dışlayan bölgesel bir enerji merkezi ve işletim mekanizması kurmak istiyorlar. Her alanda sorun çıkarmaya devam ediyorlar çünkü bu 6. parselde Türkiye'nin uluslararası olarak tescilli resmi hakkı var" sözleriyle durumu aktardı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) MISIR ÜZERİNDEN AVRUPA'YA SEVKİYAT HEDEFİ Bölgedeki enerji rezervine ve bu gazın nasıl pazarlanacağına dair detayları paylaşan İlhan Tahsin, "Daha önce bu iki şirket Türkiye'nin itirazlarına rağmen araştırma yapmıştı ve burada yaklaşık 3 trilyon kübik fit gaz bulunduğu biliniyor. Günlük hedef ise 500 bin. Gazı buradan çıkartıp deniz altından bir boruyla Mısır'a aktaracaklar. Orada sıvılaştırıldıktan sonra Avrupa ve dünya pazarlarına satmayı hedefliyorlar" dedi. Tartışmalı parsellerin statüsüne dikkat çeken Tahsin, "6. ve 7. parsellerde Türkiye'nin ve Yavru Vatan KKTC'nin hakları bulunuyor. Türkiye, Kıbrıs Türklerinin hakkını yedirmeyeceğini ve bu alanın kendi MEB'i içerisinde olduğunu defalarca vurguladı." ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) AKSAZ'DAN GEMİLER ÇIKMAYA HAZIR Bölgedeki diplomatik ve askeri kararlılığın altını çizen İlhan Tahsin, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kendi haklarını hiçbir zaman kimseye vermedi ve vermeye de niyeti yok. Sorunu tırmandıran taraf ise yine Atina ve Güney Lefkoşa yönetimi. İtalyan ve Fransız savaş gemilerinin gaz işlemine başlandıktan sonra bölgede olacağı belirtiliyor ancak Türkiye'nin de savaş gemileri Aksaz'dan denize açılmaya hazır." sözleriyle askeri hazırlığa dikkat çekti.