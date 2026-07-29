CHP'de seçmen verileri iddiasına soruşturma: "ChatGPT'den teknik işlem yapıldı"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi'nin seçmen verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdiği iddia edilen Çetin Fındık ve İsmail Yekta Deger hakkında soruşturma başlatıldığını, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu açıkladı. Ayrıca Fındık'ın bu verileri aktif şekilde işlemek amacıyla ChatGPT üzerinden teknik işlem gerçekleştirdiği öne sürüldü.
CHP'nin suç duyurusu dilekçesinde, daha önce parti bünyesinde görev yaptığı belirtilen şüpheli Çetin Fındık'ın, CHP'ye ait seçmen veri tabanlarını kişisel kullanımındaki ya da erişim sağlayabildiği başka bir bilgisayarda bulundurduğu ve 21 Temmuz 2026 tarihinde bu verileri aktif şekilde işlemek amacıyla ChatGPT üzerinden teknik işlem gerçekleştirdiği iddia edildi.
ERİŞİM YETKİSİNİ KULLANDIRTTI!
Dilekçede ayrıca, Fındık'ın söz konusu verilere tek başına ulaşmasının teknik olarak mümkün olmadığı, Nisan 2026 döneminde seçmen veri tabanlarına erişim yetkisi bulunan tek kişi olduğu belirtilen İsmail Yekta Deger'in erişim yetkisinin kullanılmasıyla verilerin Fındık'a temin edildiği veya aktarıldığına ilişkin somut tespitler bulunduğu ifade edildi.
HAREKETE GEÇİLDİ: DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
İddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Temmuz'da iki şüphelinin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Aramalarda, şüpheli İsmail Yekta DEGER'in adresinde 6 adet HDD, 1 adet SSD, 14 adet CD/DVD, 6 adet USB bellek, 2 cep telefonu, 2 SIM kart, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 masaüstü bilgisayar kasası ele geçirildi. Şüpheli Çetin Fındık'ın adresinde ise 2 cep telefonu ile 1 tablet muhafaza altına alındı.
SORUŞTURMA SÜRECEK
Ele geçirilen dijital materyaller ile müşteki kuruma ait bilgisayar üzerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Hazırlanacak bilirkişi raporunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmasının ardından soruşturmanın elde edilecek bulgular doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi.