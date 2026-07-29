CHP'de seçmen verileri iddiasına soruşturma: "ChatGPT'den teknik işlem yapıldı"

CHP'nin suç duyurusu dilekçesinde, daha önce parti bünyesinde görev yaptığı belirtilen şüpheli Çetin Fındık'ın, CHP'ye ait seçmen veri tabanlarını kişisel kullanımındaki ya da erişim sağlayabildiği başka bir bilgisayarda bulundurduğu ve 21 Temmuz 2026 tarihinde bu verileri aktif şekilde işlemek amacıyla ChatGPT üzerinden teknik işlem gerçekleştirdiği iddia edildi.

ERİŞİM YETKİSİNİ KULLANDIRTTI!

Dilekçede ayrıca, Fındık'ın söz konusu verilere tek başına ulaşmasının teknik olarak mümkün olmadığı, Nisan 2026 döneminde seçmen veri tabanlarına erişim yetkisi bulunan tek kişi olduğu belirtilen İsmail Yekta Deger'in erişim yetkisinin kullanılmasıyla verilerin Fındık'a temin edildiği veya aktarıldığına ilişkin somut tespitler bulunduğu ifade edildi.