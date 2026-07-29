Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şiddetli rüzgâr beklentisi nedeniyle vatandaşlara orman yangınlarına karşı hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulundu.

Bakan Yumaklı, meteorolojik verilere göre bu hafta başta kıyı kesimleri olmak üzere birçok bölgede 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgâr ve yer yer fırtına beklendiğini bildirdi.

ŞİDDETLİ RÜZGÂR YANGIN RİSKİNİ ARTIRIYOR

Yumaklı, şiddetli rüzgârın orman yangınlarının hızla büyümesine neden olan ve kontrol altına alınmasını zorlaştıran önemli etkenlerden biri olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan açık alanlarda ateş yakmamaları, anız yakmamaları ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları istendi.