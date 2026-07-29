Bakan Yumaklı'dan şiddetli rüzgâr uyarısı: 80 kilometrelik hız için yangın tedbiri çağrısı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilere göre bazı bölgelerde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgâr ve yer yer fırtına beklendiğini belirterek orman yangını riskine karşı vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şiddetli rüzgâr beklentisi nedeniyle vatandaşlara orman yangınlarına karşı hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulundu.
Bakan Yumaklı, meteorolojik verilere göre bu hafta başta kıyı kesimleri olmak üzere birçok bölgede 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgâr ve yer yer fırtına beklendiğini bildirdi.
ŞİDDETLİ RÜZGÂR YANGIN RİSKİNİ ARTIRIYOR
Yumaklı, şiddetli rüzgârın orman yangınlarının hızla büyümesine neden olan ve kontrol altına alınmasını zorlaştıran önemli etkenlerden biri olduğunu belirtti.
Vatandaşlardan açık alanlarda ateş yakmamaları, anız yakmamaları ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları istendi.
"BİR KIVILCIM BÜYÜK FELAKETLERE YOL AÇABİLİR"
Bakan Yumaklı açıklamasında, küçük bir kıvılcımın, kor parçasının veya sönmemiş sigara izmaritinin telafisi zor sonuçlara neden olabileceğine dikkat çekti.
28 BİN ORMAN ÇALIŞANI GÖREV BAŞINDA
Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yangınla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirten Yumaklı, 14 İHA, 184'ü akıllı olmak üzere 776 yangın gözetleme kulesi ve 28 bin orman çalışanıyla Yeşil Vatan nöbetinin 24 saat esasına göre devam ettiğini ifade etti.
Yumaklı, hiçbir teknoloji ve ekipmanın vatandaşların göstereceği dikkat ve hassasiyet kadar etkili olamayacağını vurgulayarak, ormanların birlikte korunması çağrısı yaptı.