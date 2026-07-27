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Adıyaman'da korkutan orman yangını! Alevler kontrol altına alındı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adıyaman'da korkutan orman yangını! Alevler kontrol altına alındı

Adıyaman'da Ali Dağı ormanlık alanında elektrik tellerinden çıktığı değerlendirilen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye, jandarma, UMKE ve sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman-Kahta kara yolu üzerindeki Ali Dağı ormanlık alanında gece saatlerinde yangın çıktı.

Adıyaman-Kahta kara yolu üzerindeki Ali Dağı ormanlık alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. (İHA)Adıyaman-Kahta kara yolu üzerindeki Ali Dağı ormanlık alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. (İHA)

Elektrik tellerinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çabaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elektrik tellerinden kaynaklandığı değerlendirilen yangına çok sayıda itfaiye, jandarma, UMKE ve sağlık ekibi müdahale etti. (İHA)Elektrik tellerinden kaynaklandığı değerlendirilen yangına çok sayıda itfaiye, jandarma, UMKE ve sağlık ekibi müdahale etti. (İHA)

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangından dolayı ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Olay yerine Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz gelerek durum hakkında bilgiler aldı. Olay yerinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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