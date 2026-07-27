Adıyaman'da korkutan orman yangını! Alevler kontrol altına alındı

Elektrik tellerinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çabaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elektrik tellerinden kaynaklandığı değerlendirilen yangına çok sayıda itfaiye, jandarma, UMKE ve sağlık ekibi müdahale etti. (İHA)

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangından dolayı ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Olay yerine Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz gelerek durum hakkında bilgiler aldı. Olay yerinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.