Adıyaman'da korkutan orman yangını! Alevler kontrol altına alındı
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Adıyaman'da Ali Dağı ormanlık alanında elektrik tellerinden çıktığı değerlendirilen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye, jandarma, UMKE ve sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman-Kahta kara yolu üzerindeki Ali Dağı ormanlık alanında gece saatlerinde yangın çıktı.
Elektrik tellerinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çabaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangından dolayı ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Olay yerine Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz gelerek durum hakkında bilgiler aldı. Olay yerinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.