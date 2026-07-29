Öğrenci affı düzenlemesi için TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler tamamlandı, kanun teklifindeki maddeler ele alındı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affı düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören teklif kapsamında öğrenci affı, akademik düzenlemeler ve üniversitelere ilişkin hükümler ele alındı.
TBMM Genel Kurulu'nda öğrenci affı ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Teklif üzerinde söz alan milletvekilleri, yükseköğretim sistemine ilişkin değerlendirmelerini paylaşırken öğrenci affı düzenlemesi, akademisyenlerin durumu ve üniversitelerde yapılması öngörülen değişiklikler hakkında görüşlerini dile getirdi.
TERÖR, CİNSEL İSTİSMAR VE UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇLARINA KARIŞAN AFTAN YARARLANAMAYACAK
MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye'nin yükseköğretim alanında önemli bir büyüme sürecinden geçtiğini belirterek, üniversitelerin 81 ile yayılarak yükseköğretime erişimi kolaylaştırdığını ifade etti.
Öğrenci affına ilişkin düzenlemeye değinen Kılıç, düzenlemeden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yararlanacağını söyledi. Kılıç, bu kapsamda 2026-2027 akademik yılında öğrencilerin eğitimlerine devam edebileceğini belirtti.
Kılıç ayrıca düzenlemeden devletin birliğine karşı suç işleyenler, terör örgütleriyle bağlantılı olanlar, güvenlik güçlerine yönelik suçlara karışanlar, işkence, cinsel saldırı ve çocuk istismarı suçluları ile uyuşturucu ticareti yapanların yararlanamayacağını ifade etti.
"GEÇMİŞ AFLARDAN YARARLANAN ÖĞRENCİLER DE FAYDALANABİLECEK"
Teklifin imza sahiplerinden AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, yükseköğretim düzenlemesinin öğrencilerin eğitim hakkını korumayı, akademisyenlerin bilimsel üretimini desteklemeyi ve akademik dürüstlüğü güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.
Uzkurt, öğrenci affına yönelik düzenlemeye ilişkin, "Geçmiş aflardan yararlanmış ancak eğitimini tamamlayamamış öğrencilerimiz de bu aftan istifade edebileceklerdir." dedi.
Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi. Aranın ardından Komisyon'un yerini almaması üzerine birleşim saat 14.00'te toplanmak üzere kapatıldı.