Öğrenci affı düzenlemesi için TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler tamamlandı, kanun teklifindeki maddeler ele alındı

TBMM Genel Kurulu'nda öğrenci affı ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklif üzerinde söz alan milletvekilleri, yükseköğretim sistemine ilişkin değerlendirmelerini paylaşırken öğrenci affı düzenlemesi, akademisyenlerin durumu ve üniversitelerde yapılması öngörülen değişiklikler hakkında görüşlerini dile getirdi.

TERÖR, CİNSEL İSTİSMAR VE UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇLARINA KARIŞAN AFTAN YARARLANAMAYACAK

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye'nin yükseköğretim alanında önemli bir büyüme sürecinden geçtiğini belirterek, üniversitelerin 81 ile yayılarak yükseköğretime erişimi kolaylaştırdığını ifade etti.

Öğrenci affına ilişkin düzenlemeye değinen Kılıç, düzenlemeden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yararlanacağını söyledi. Kılıç, bu kapsamda 2026-2027 akademik yılında öğrencilerin eğitimlerine devam edebileceğini belirtti.

Kılıç ayrıca düzenlemeden devletin birliğine karşı suç işleyenler, terör örgütleriyle bağlantılı olanlar, güvenlik güçlerine yönelik suçlara karışanlar, işkence, cinsel saldırı ve çocuk istismarı suçluları ile uyuşturucu ticareti yapanların yararlanamayacağını ifade etti.