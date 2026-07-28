Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını! Alevlere 6 helikopter ve 3 uçakla müdahale sürüyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. İlk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve 135 orman işçisi bölgede görevlendirildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor