Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını! Alevlere 6 helikopter ve 3 uçakla müdahale sürüyor
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Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. İlk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz ve 135 orman işçisi bölgede görevlendirildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor
Antalya Kaş orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Üzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için hava ve kara unsurları bölgeye sevk edildi.
İhbarın ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmalara başladı.
MÜDAHALE HEM HAVADAN HEM KARADAN
Yangına ilk etapta 6 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 135 orman işçisiyle müdahale ediliyor.
RÜZGAR ÇALIŞMALARI ZORLUYOR
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin yayılmasını önlemek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.