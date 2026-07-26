Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Esendik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle anızlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.