Tekirdağ'da orman yangını! Alevler kontrol altında: 90 dekarlık alan zarar gördü
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anızlık alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken alevler havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 90 dekarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Esendik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle anızlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangına havadan helikopterle, karadan ise itfaiye, arazözler ve iş makineleriyle müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 90 dekar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.