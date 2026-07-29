Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle yabancı plakalı araçların ücretli karayollarındaki geçiş ücretleri, idari para cezaları ve cezaların tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Düzenlemeye göre, geçiş ücretlerini ödemeyen araçlardan belirlenen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde ek cezalar tahsil edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları ile Cezaların Tahsiline İlişkin Yönetmelik" Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, yabancı plakalı araçların ücretli karayollarındaki geçiş ücretleri ile ödemesiz geçişlerde uygulanacak idari para cezalarının tahsil süreçlerini kapsıyor.

ÜCRET ÖDENMEDEN YAPILAN GEÇİŞLERE CEZA Yönetmeliğe göre yabancı plakalı araçların ücretli karayollarını kullanmaları halinde geçiş ücretlerini ödemesi gerekiyor. Araç sahipleri veya sürücüler, geçiş ücretlerini karşılayacak bakiyeyi bulundurmakla yükümlü olacak. Geçiş ücretini ödemeden geçiş yaptığı belirlenen yabancı plakalı araçlara, ilgili mevzuat kapsamında geçiş ücretine ilave olarak dört katı tutarında idari para cezası uygulanacak. Ancak ödemesiz geçiş tarihinden itibaren 15 gün içinde geçiş ücretinin ödenmesi halinde idari para cezası alınmayacak. Bu sürenin ardından belirlenen sürelerde ödeme yapılması halinde farklı ceza oranları uygulanacak.

BORÇ ÖDENMEDEN YURT DIŞINA ÇIKIŞA İZİN VERİLMEYECEK Düzenlemede, yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri ve cezaların tahsil sürecine ilişkin sınır kapılarındaki uygulamalar da yer aldı. Buna göre, ödeme yapılmayan ve ülkeyi terk etmek üzere sınır kapılarına gelen yabancı plakalı araçların borç bilgileri sistem üzerinden görüntülenebilecek. Borçların tahsil edilmemesi halinde aracın yurt dışına çıkışına izin verilmeyecek.