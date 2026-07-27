Yeni Parti'de bağış çelişkisi! Özel canlı yayında vatandaştan para istedi! Yeni Partili Günaydın: Parasal sorunumuz yok

Özel açıklamasında, "Bağış çok önemli. Çünkü hiç paramız yok. Bütün para butlanda kaldı. Biz buraya tam takır, kuru bakır geldik." sözlerini kullandı.

Yolsuzluk konusunda sicili bozuk olan CHP'de genel başkanlık yapmış olan Özel yeni partisi için vatandaşlardan destek istedi. Yeni Parti'nin ekonomik imkânlarının oldukça sınırlı olduğunu ifade eden Özel, bağışların büyük önem taşıdığını belirtti.

Henüz çok yeni olan Yeni Parti'de yaşanan bu çelişki sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar "Kendi aranızda da konuşmuyor musunuz?" yorumunda bulundu.

Özel'in vatandaştan para istemesinden saatler öncesinde konuşan Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise partinin hazine yardımı peşinde olmadıklarını belirterek "Bu partinin parasal sorunu, kamu kaynağına ihtiyacı yok. Milletvekillerimiz bağışlarını yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararıyla birlikte CHP yönetiminde değişiklik yaşanırken, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık görevine döndü. Özgür Özel ise kendisiyle birlikte hareket eden milletvekilleriyle Yeni Parti'yi kurarak siyasi yoluna yeni bir çatı altında devam etme kararı aldı.

"İRADESİNİ SATANLARDAN BU PARTİYİ KURTARMAZSAM NAMERDİM"

Parti içinde iradesini para karşılığında satanlara karşı sert ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, "Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlardan bu partiyi kurtarmazsam namerdim" diye konuşmuştu.

"PAVYON KÖŞELERİNDE PARA ALANLARA GÜLE GÜLE"

Kurultay süreçlerinde para iddialarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Kim pavyon köşelerinde para aldıysa güle güle diyeceğiz. Kirli kim varsa kapının önüne koyacağız. Kurultayda dolarlar havada savrulmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan son dönemde bazı CHP'li belediyelere yönelik yürütülen adli soruşturmalar da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde bazı belediyeler hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma ve kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı iddialarıyla soruşturmalar başlatıldı.

Soruşturmalar kapsamında çok sayıda belediye yöneticisi ve belediye çalışanı hakkında gözaltı ve tutuklama kararları uygulanırken, belediye iştirakleri, ihale süreçleri ve mali işlemler de incelemeye alındı. Dosyalardaki adli süreçler ise yargı mercilerince sürdürülüyor.

"HİÇ PARAMIZ YOK" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

İşte tam da bu süreçte Yeni Parti'nin mali durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Özgür Özel, partisinin ekonomik açıdan zor durumda olduğunu söyledi.