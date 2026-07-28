İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul ve Bursa'da 7 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirilirken, şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul suç örgütü operasyonu kapsamında İstanbul ve Bursa'da 7 ayrı organize silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda adrese baskın düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle yürüttüğü çalışmada, son dönemde "yeni nesil" olarak adlandırılan ve motosikletlerle iş yeri kurşunlama ile yağma gibi suçlara karıştıkları belirtilen organize suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

SAVCILIK KOORDİNESİNDE ÇALIŞMA

Bakırköy, Gaziosmanpaşa ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturmada, Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar'da faaliyet gösterdikleri belirlenen 7 ayrı organize silahlı suç örgütünün üyelerinin kimlik ve adresleri tespit edildi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.