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Çanakkale Ayvacık’ta otluk alan yangını söndürüldü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Çanakkale Ayvacık’ta otluk alan yangını söndürüldü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Gemedere köyü yakınlarındaki otluk alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Çanakkale Ayvacık’ta otluk alan yangını söndürüldü - 1

Ayvacık ilçesine bağlı Gemedere köyü yakınlarındaki otluk alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri fark eden çevredekiler, durumu ekiplere bildirdi.

Çanakkale Ayvacık’ta otluk alan yangını söndürüldü - 2

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine yangın bölgesine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını engellemek için müdahaleye başladı.

Çanakkale Ayvacık’ta otluk alan yangını söndürüldü - 3

1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Böylece alevler yaklaşık 1 saat süren müdahaleyle söndürüldü.

Çanakkale Ayvacık’ta otluk alan yangını söndürüldü - 4

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

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