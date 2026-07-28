Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ayvacık ilçesine bağlı Gemedere köyü yakınlarındaki otluk alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri fark eden çevredekiler, durumu ekiplere bildirdi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine yangın bölgesine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını engellemek için müdahaleye başladı.