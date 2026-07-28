Ankara'nın Sincan ilçesinde hafriyat kamyonunun TIR'a yandan çarpması sonucu kamyonun kupa kısmı araçtan ayrıldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen Sincan hafriyat kamyonu kazasında TIR ile çarpışan hafriyat kamyonunun kupa kısmı araçtan ayrıldı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sincan ilçesi Malıköy mevkisinde yaşandı. Türkoğlu Ali Ağa Caddesi'nden bağlantı yolunda ilerleyen R.Ç. yönetimindeki 06 DC 6577 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 EBG 560 plakalı TIR'a yandan çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE KUPA KISMI KOPTU

Çarpışmanın etkisiyle hafriyat kamyonunun kupa kısmı araçtan koptu. Kazada yaralanan sürücü R.Ç. için olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin kaynak metinde bilgi paylaşılmadı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlattı.