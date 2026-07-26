"F-35'LER KAAN PROGRAMINA HİZMET EDECEK" Yunan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Emekli Korgeneral Ioannis Baltzoi, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin olası F-35 alımını değerlendirdi. Baltzoi, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını yalnızca operasyonel amaçlarla satın almayacağını öne sürerek, "F-35'leri veya başka herhangi bir uçağı satın alırlarsa, sadece uçmak için satın almayacaklar. Desteklemek istedikleri programlar KAAN ve benzeri projelerle ilgili." ifadelerini kullandı.

Emekli Yunan general, Türkiye'nin daha önce parasını ödediği altı F-35 savaş uçağının yerli savaş uçaklarının geliştirilmesinde bir tür "pusula" görevi görebileceğini iddia etti. Baltzoi, uçakların incelenmesi ve tersine mühendislik çalışmalarıyla elde edilecek teknolojik birikimin, Türkiye'nin millî savunma projelerine katkı sağlayabileceğini savundu. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MODELİNİ ÇİN İLE KIYASLADI Baltzoi, Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerleyişini, Çin'in geçmişte izlediği teknoloji geliştirme modeliyle kıyasladı.

Türkiye'nin yabancı sistemlerden elde ettiği tecrübeyi yerli projelere aktarmak istediğini öne süren Baltzoi, "Onlar da Çinlilerin yıllar önce yaptıklarını yapmak istiyorlar. O zamanlar Çinliler hiçbir şey yapmamıştı. Şimdi her şeyi yapıyorlar ve çok daha iyi yapıyorlar. Türkler de bu yolu izliyor." değerlendirmesinde bulundu. Militaire'de yer alan değerlendirmelerde, Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmak için geliştirdiği yerli ve millî projelerin Yunanistan'da dikkatle izlendiği görüldü.