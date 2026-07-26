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Atina’da F-35 ve KAAN alarm!: Emekli Yunan generalden tarihi itiraf: Türkler daha iyi yapıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Atina’da F-35 ve KAAN alarm!: Emekli Yunan generalden tarihi itiraf: Türkler daha iyi yapıyor

Yunanistan merkezli Militaire, Emekli Korgeneral Ioannis Baltzoi’nin Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerini yayımladı. Türkiye’nin olası F-35 tedarikini yalnızca operasyonel amaçlarla değil, KAAN başta olmak üzere yerli projelerde teknoloji kazanımı ve mühendislik çalışmaları için değerlendirebileceğini savunan Baltzoi, Ankara’nın Çin’in teknoloji geliştirme modelini izlediğini öne sürdü.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişi, Yunanistan'da yakından takip ediliyor. Yunanistan merkezli Militaire, Yunan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Emekli Korgeneral Ioannis Baltzoi'nin Türkiye, F-35 savaş uçakları ve KAAN projesine ilişkin değerlendirmelerini gündeme taşıdı.

Atina’da F-35 ve KAAN alarm!: Emekli Yunan generalden tarihi itiraf: Türkler daha iyi yapıyor - 1

Baltzoi, Türkiye'nin olası F-35 tedarikini yalnızca operasyonel kabiliyetini artırmak için değil, yerli savunma sanayii projelerine teknoloji kazandırmak amacıyla da kullanabileceğini iddia etti.

Atina’da F-35 ve KAAN alarm!: Emekli Yunan generalden tarihi itiraf: Türkler daha iyi yapıyor - 2

CAATSA'NIN KALDIRILMASI YUNANİSTAN'DA ENDİŞE YARATTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıklaması, Yunanistan'da gündemdeki yerini koruyor.

Militaire'de yer alan habere göre yaptırımların kaldırılması, Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçakları tedarik etmesinin önünü açabilir.

Haberde ayrıca, yerli ve millî imkânlarla geliştirilen beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın seri üretiminde kritik öneme sahip olduğu belirtilen 80 adet F110 motorunun Türkiye'ye satışının da mümkün hâle gelebileceği değerlendirildi.

Yunan medyası, söz konusu gelişmelerin Türkiye'nin hava gücü ve savunma sanayii kapasitesi üzerindeki muhtemel etkilerine dikkat çekti.

Atina’da F-35 ve KAAN alarm!: Emekli Yunan generalden tarihi itiraf: Türkler daha iyi yapıyor - 3

"F-35'LER KAAN PROGRAMINA HİZMET EDECEK"

Yunan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Emekli Korgeneral Ioannis Baltzoi, katıldığı televizyon programında Türkiye'nin olası F-35 alımını değerlendirdi.

Baltzoi, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını yalnızca operasyonel amaçlarla satın almayacağını öne sürerek, "F-35'leri veya başka herhangi bir uçağı satın alırlarsa, sadece uçmak için satın almayacaklar. Desteklemek istedikleri programlar KAAN ve benzeri projelerle ilgili." ifadelerini kullandı.

Atina’da F-35 ve KAAN alarm!: Emekli Yunan generalden tarihi itiraf: Türkler daha iyi yapıyor - 4

Emekli Yunan general, Türkiye'nin daha önce parasını ödediği altı F-35 savaş uçağının yerli savaş uçaklarının geliştirilmesinde bir tür "pusula" görevi görebileceğini iddia etti.

Baltzoi, uçakların incelenmesi ve tersine mühendislik çalışmalarıyla elde edilecek teknolojik birikimin, Türkiye'nin millî savunma projelerine katkı sağlayabileceğini savundu.

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MODELİNİ ÇİN İLE KIYASLADI

Baltzoi, Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerleyişini, Çin'in geçmişte izlediği teknoloji geliştirme modeliyle kıyasladı.

Atina’da F-35 ve KAAN alarm!: Emekli Yunan generalden tarihi itiraf: Türkler daha iyi yapıyor - 5

Türkiye'nin yabancı sistemlerden elde ettiği tecrübeyi yerli projelere aktarmak istediğini öne süren Baltzoi, "Onlar da Çinlilerin yıllar önce yaptıklarını yapmak istiyorlar. O zamanlar Çinliler hiçbir şey yapmamıştı. Şimdi her şeyi yapıyorlar ve çok daha iyi yapıyorlar. Türkler de bu yolu izliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Militaire'de yer alan değerlendirmelerde, Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmak için geliştirdiği yerli ve millî projelerin Yunanistan'da dikkatle izlendiği görüldü.

Atina’da F-35 ve KAAN alarm!: Emekli Yunan generalden tarihi itiraf: Türkler daha iyi yapıyor - 6

"TÜRKİYE, KATAR VE PAKİSTAN İLE EKSEN OLUŞTURDU"

Programda Baltzoi'ye, Türkiye'nin Yunanistan ile İsrail arasındaki iş birliğine, ABD ile ilişkilerini geliştirerek karşılık verip vermediği de soruldu.

Ankara'nın hâlihazırda güçlü bölgesel ortaklıklara sahip olduğunu savunan Baltzoi, "Türkiye zaten kendi ittifakını kurdu. Türkiye, Katar ve Pakistan eksenini oluşturdular." ifadelerini kullandı.

Baltzoi'nin değerlendirmeleri, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki teknolojik ilerleyişinin yanı sıra Katar ve Pakistan ile geliştirdiği stratejik ortaklıkların da Yunanistan tarafından bölgesel güç dengeleri açısından yakından takip edildiğini ortaya koydu.

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