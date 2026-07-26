Atina’da F-35 ve KAAN alarm!: Emekli Yunan generalden tarihi itiraf: Türkler daha iyi yapıyor
Yunanistan merkezli Militaire, Emekli Korgeneral Ioannis Baltzoi’nin Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerini yayımladı. Türkiye’nin olası F-35 tedarikini yalnızca operasyonel amaçlarla değil, KAAN başta olmak üzere yerli projelerde teknoloji kazanımı ve mühendislik çalışmaları için değerlendirebileceğini savunan Baltzoi, Ankara’nın Çin’in teknoloji geliştirme modelini izlediğini öne sürdü.
Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişi, Yunanistan'da yakından takip ediliyor. Yunanistan merkezli Militaire, Yunan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Emekli Korgeneral Ioannis Baltzoi'nin Türkiye, F-35 savaş uçakları ve KAAN projesine ilişkin değerlendirmelerini gündeme taşıdı.
Baltzoi, Türkiye'nin olası F-35 tedarikini yalnızca operasyonel kabiliyetini artırmak için değil, yerli savunma sanayii projelerine teknoloji kazandırmak amacıyla da kullanabileceğini iddia etti.
CAATSA'NIN KALDIRILMASI YUNANİSTAN'DA ENDİŞE YARATTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıklaması, Yunanistan'da gündemdeki yerini koruyor.
Militaire'de yer alan habere göre yaptırımların kaldırılması, Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçakları tedarik etmesinin önünü açabilir.
Haberde ayrıca, yerli ve millî imkânlarla geliştirilen beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın seri üretiminde kritik öneme sahip olduğu belirtilen 80 adet F110 motorunun Türkiye'ye satışının da mümkün hâle gelebileceği değerlendirildi.
Yunan medyası, söz konusu gelişmelerin Türkiye'nin hava gücü ve savunma sanayii kapasitesi üzerindeki muhtemel etkilerine dikkat çekti.