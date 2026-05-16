Hürjet rotasını Mavi Vatan'a çevirdi! Artık gemilerden havalanacak

Türkiye'nin savunma sanayiindeki kritik projelerinden biri olan Hürjet, artık yalnızca gökyüzünde değil denizlerde de görev yapmaya hazırlanıyor. Gökyüzündeki başarılı testleriyle dikkat çeken milli jet için şimdi çok daha kritik bir süreç başladı. Edinilen bilgilere göre Hürjet'in deniz platformlarına iniş ve kalkış yapabilen özel versiyonu için düğmeye basıldı.

Türkiye'nin ilk süpersonik jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak geliştirilen Hürjet, yeni konseptiyle birlikte Mavi Vatan'da aktif görev üstlenecek stratejik platformlardan biri haline gelecek.

200 ŞİRKETLİ DEV SAVUNMA HAMLESİ

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, projeye ilişkin yaptığı açıklamada yalnızca TUSAŞ'ın değil yüzlerce firmanın bu başarıda pay sahibi olduğuna dikkat çekti. Görgün, "Sadece TUSAŞ'ımız değil, TUSAŞ'ımızla birlikte bu başarılı ürünün ortaya çıkmasında emek sarf eden yaklaşık 200 şirketimiz var." sözleriyle milli savunma ekosisteminin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Bu kapsamlı çalışma, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı yerli ve milli üretim kapasitesini bir kez daha ortaya koydu.