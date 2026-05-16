Hürjet rotasını Mavi Vatan'a çevirdi! Artık gemilerden havalanacak
Türkiye’nin ilk süpersonik jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, şimdi de Mavi Vatan’ın çelik kanadı olmaya hazırlanıyor. Milli jetin deniz platformlarına iniş-kalkış yapabilen özel versiyonu için çalışmalar resmen başladı. Açık denizin sert şartlarına göre yeniden şekillendirilecek Hürjet, kısa pistlerden kalkabilecek, gemi güvertelerine sert açılarla iniş yapabilecek ve tuzlu suya karşı özel sistemlerle donatılacak. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise projede yaklaşık 200 şirketin emeği olduğunu vurgulayarak, Hürjet’in ihracatta da Türkiye’nin elini güçlendirdiğini açıkladı.
Türkiye'nin savunma sanayiindeki kritik projelerinden biri olan Hürjet, artık yalnızca gökyüzünde değil denizlerde de görev yapmaya hazırlanıyor. Gökyüzündeki başarılı testleriyle dikkat çeken milli jet için şimdi çok daha kritik bir süreç başladı. Edinilen bilgilere göre Hürjet'in deniz platformlarına iniş ve kalkış yapabilen özel versiyonu için düğmeye basıldı.
Türkiye'nin ilk süpersonik jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak geliştirilen Hürjet, yeni konseptiyle birlikte Mavi Vatan'da aktif görev üstlenecek stratejik platformlardan biri haline gelecek.
200 ŞİRKETLİ DEV SAVUNMA HAMLESİ
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, projeye ilişkin yaptığı açıklamada yalnızca TUSAŞ'ın değil yüzlerce firmanın bu başarıda pay sahibi olduğuna dikkat çekti. Görgün, "Sadece TUSAŞ'ımız değil, TUSAŞ'ımızla birlikte bu başarılı ürünün ortaya çıkmasında emek sarf eden yaklaşık 200 şirketimiz var." sözleriyle milli savunma ekosisteminin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Bu kapsamlı çalışma, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı yerli ve milli üretim kapasitesini bir kez daha ortaya koydu.
GEMİ GÜVERTESİNE İNECEK ŞEKİLDE GÜÇLENDİRİLECEK
Deniz platformlarında görev yapacak Hürjet, kara konuşlu standart uçaklardan tamamen farklı bir mühendislik yaklaşımıyla geliştirilecek. Çünkü savaş gemilerine iniş-kalkış yapmak, hava üslerine göre çok daha zorlu şartlar anlamına geliyor.
Kısa pistlere sert açılarla yaklaşmak zorunda kalacak milli jetin özellikle iniş takımları ve gövde iskeleti ekstra güçlendirilecek. Şiddetli temas anlarında oluşabilecek darbeleri absorbe edebilmek için özel şok emici sistemler kullanılacak.
Bununla da sınırlı kalınmayacak. Güvertede kısa mesafede güvenli şekilde durabilmesi amacıyla gövde altına özel bir yakalama kancası sistemi entegre edilecek. Böylece Hürjet, hareket halindeki deniz platformlarında kritik görevler icra edebilecek.
AÇIK DENİZİN ZORLU ŞARTLARINA ÖZEL ÜRETİM
Hürjet'in önündeki en büyük sınavlardan biri ise açık deniz koşulları olacak. Yüksek nem, yoğun tuzlu su ve sert hava şartları uçak sistemleri üzerinde ciddi yıpranmaya neden olabiliyor.
Bu nedenle milli jet baştan aşağı deniz şartlarına uygun hale getirilecek. Motor bileşenlerinden gövde alaşımlarına, hassas aviyonik sistemlerinden elektronik parçalara kadar tüm kritik unsurlar paslanma ve aşınmaya karşı özel olarak güçlendirilecek.
Uzmanlar, bu sürecin Hürjet'i yalnızca bir eğitim uçağı olmaktan çıkarıp çok yönlü deniz hava platformuna dönüştüreceğine dikkat çekiyor.