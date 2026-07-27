Ahbaplar soruşturmasında yeni aşama: Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in ifadeye çağrılacağı öğrenildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında; gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrılacakları öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Edinilen bilgilere göre soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrılacağı öğrenildi.
SORUŞTURMADA YENİ AŞAMA
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada yeni isimlerin ifadelerine başvurulması yönünde işlem yapılacağı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılacak isimlerin, yürütülen adli süreç çerçevesinde bilgi vermeleri bekleniyor.
BEŞ İSİM İFADE VERECEK
Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılacağı öğrenilen isimler şöyle:
- Gazeteci Uğur Dündar
- Sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül
- Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen
- Oyuncu Elçin Sangu
- Rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin