Meclis'te kritik yasa trafiği! Yasal düzenleme için son rötuşlar

Yeni yasal düzenleme için siyasi partiler arasında kritik temasların başladığını belirten A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "AK Parti metin üzerindeki çalışmasını tamamladı. Yani bir taslak metin hazırladı ve diğer partilerle de temasa geçti." ifadelerini kullandı.

24 Temmuz Cuma günü DEM Parti ile yapılan görüşmenin ardından MHP ile de bir araya gelineceğini aktaran Ağaoğlu, "DEM Parti, MHP ve AK Parti'nin imzasının olacağı neredeyse kesin bu teklifte ama diğer partilerin de onayının olması isteniyor." sözleriyle aktardı.

Ağaoğlu ayrıca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun imza atacağını açıkladığını, yeni kurulan parti ve Yeni Yol Grubu'nun da teklife sıcak baktığını ancak İyi Parti'nin sürece tamamen karşı çıktığını belirtti.