Meclis'te kritik yasa trafiği! Yasal düzenleme için son rötuşlar
Ankara’da gözler TBMM’ye gelecek yeni yasal düzenlemeye çevrildi. AK Parti, hazırladığı taslak metin üzerindeki çalışmalarını tamamlayarak muhalefet turlarına başladı. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, kritik teklifin detaylarını canlı yayında aktarırken, yasa teklifinin önümüzdeki hafta salı günü Meclis Başkanlığı’na sunulmasının ve hızlıca komisyona sevk edilmesinin beklendiğini ifade etti.
AK Parti, uzun süredir üzerinde çalışılan ve siyaset gündemini yakından ilgilendiren yeni yasa taslağı üzerindeki hazırlıklarını tamamladı.
Yeni yasal düzenleme için siyasi partiler arasında kritik temasların başladığını belirten A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "AK Parti metin üzerindeki çalışmasını tamamladı. Yani bir taslak metin hazırladı ve diğer partilerle de temasa geçti." ifadelerini kullandı.
24 Temmuz Cuma günü DEM Parti ile yapılan görüşmenin ardından MHP ile de bir araya gelineceğini aktaran Ağaoğlu, "DEM Parti, MHP ve AK Parti'nin imzasının olacağı neredeyse kesin bu teklifte ama diğer partilerin de onayının olması isteniyor." sözleriyle aktardı.
Ağaoğlu ayrıca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun imza atacağını açıkladığını, yeni kurulan parti ve Yeni Yol Grubu'nun da teklife sıcak baktığını ancak İyi Parti'nin sürece tamamen karşı çıktığını belirtti.
KRİTİK TAKVİM PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR
Yasanın Meclis Başkanlığına sunulması ve yasalaşma sürecine ilişkin takvimi paylaşan Ağaoğlu, "Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş pazartesi günü koordinatör grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.
Görüşmelerin ardından sürecin hızlanacağını belirten Ağaoğlu, "Pazartesi günü bu toplantıdan sonra salı günü verilebileceği söyleniyor." sözleriyle aktardı. Teklifin sunulmasını takip eden iki gün içinde Adalet Komisyonu'nda görüşüleceğini, ardından da Genel Kurul gündemine geleceğini kaydetti.