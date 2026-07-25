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Meclis'te kritik yasa trafiği! Yasal düzenleme için son rötuşlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meclis'te kritik yasa trafiği! Yasal düzenleme için son rötuşlar

Ankara’da gözler TBMM’ye gelecek yeni yasal düzenlemeye çevrildi. AK Parti, hazırladığı taslak metin üzerindeki çalışmalarını tamamlayarak muhalefet turlarına başladı. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, kritik teklifin detaylarını canlı yayında aktarırken, yasa teklifinin önümüzdeki hafta salı günü Meclis Başkanlığı’na sunulmasının ve hızlıca komisyona sevk edilmesinin beklendiğini ifade etti.

AK Parti, uzun süredir üzerinde çalışılan ve siyaset gündemini yakından ilgilendiren yeni yasa taslağı üzerindeki hazırlıklarını tamamladı.

SÜREÇ YASASINDA SONA GELİNDİ!

Yeni yasal düzenleme için siyasi partiler arasında kritik temasların başladığını belirten A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "AK Parti metin üzerindeki çalışmasını tamamladı. Yani bir taslak metin hazırladı ve diğer partilerle de temasa geçti." ifadelerini kullandı.

Meclis'te kritik yasa trafiği! Yasal düzenleme için son rötuşlar - 1

24 Temmuz Cuma günü DEM Parti ile yapılan görüşmenin ardından MHP ile de bir araya gelineceğini aktaran Ağaoğlu, "DEM Parti, MHP ve AK Parti'nin imzasının olacağı neredeyse kesin bu teklifte ama diğer partilerin de onayının olması isteniyor." sözleriyle aktardı.

Ağaoğlu ayrıca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun imza atacağını açıkladığını, yeni kurulan parti ve Yeni Yol Grubu'nun da teklife sıcak baktığını ancak İyi Parti'nin sürece tamamen karşı çıktığını belirtti.

Meclis'te kritik yasa trafiği! Yasal düzenleme için son rötuşlar - 2

KRİTİK TAKVİM PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Yasanın Meclis Başkanlığına sunulması ve yasalaşma sürecine ilişkin takvimi paylaşan Ağaoğlu, "Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş pazartesi günü koordinatör grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından sürecin hızlanacağını belirten Ağaoğlu, "Pazartesi günü bu toplantıdan sonra salı günü verilebileceği söyleniyor." sözleriyle aktardı. Teklifin sunulmasını takip eden iki gün içinde Adalet Komisyonu'nda görüşüleceğini, ardından da Genel Kurul gündemine geleceğini kaydetti.

Meclis'te kritik yasa trafiği! Yasal düzenleme için son rötuşlar - 3

8 MADDELİK TEKLİFİN AYRINTILARI

Teklifin içeriğine ve kapsamına ilişkin önemli detaylar veren Ağaoğlu, "Geçici, müstakil bir yasal düzenleme, çerçeve bir yasal düzenleme olduğunu söyleyelim. Teklifte suça karışanlarla ilgili herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Örgüt yöneticilerine yönelik bir söz... bir düzenleme yok bu teklifte." sözleriyle aktardı.

Ağaoğlu, düzenlemenin yalnızca suça karışmamış olanlara yönelik denetimli serbestlik imkanı tanıyacağını ve bu sürenin 3 ila 5 yıl arasında değişebileceğini ifade etti.

Meclis'te kritik yasa trafiği! Yasal düzenleme için son rötuşlar - 4

"TEYİT VE TESPİT KURULU" KURULUYOR

Yasa kapsamında kurulacak yeni mekanizmalara değinen Tülay Ağaoğlu, "Bu anlamda teyit ve tespit kurulu da oluşturulması öngörülüyor." ifadelerini kullandı. Kurulun yapısı hakkında bilgi veren Ağaoğlu, "Bu kurulda da güvenlik birimlerinin temsilcileri yer alacak. Ayrıca uyum sürecini yönetecek olan bakanlıkların temsilcileri de yine kurulda olacaklar." sözleriyle aktardı.

Meclis'te kritik yasa trafiği! Yasal düzenleme için son rötuşlar - 5

"KENDİNİ FESHETMİŞ ÖRGÜT" TANIMI YASAYA GİRİYOR

Yasayla birlikte hukuk literatürüne girecek kritik kavrama değinen Tülay Ağaoğlu, "Önemli bir yasa, ayrıca kendini feshetmiş örgüt tanımı yer alacak burada." ifadelerini kullandı.

Teklif kapsamında örgütün kendini feshetme durumuna dair kapsamlı sınırların ve amacın net bir şekilde belirleneceğini söyleyen Ağaoğlu, önümüzdeki hafta bu tarihi düzenlemenin detaylarının Meclis çatısı altında resmen tartışılmaya başlanacağını bildirdi.

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