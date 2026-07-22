CHP'de kimin gözü hangi koltukta? Kulislerde çarpıcı iddia A Haber’de: Vahap Seçer cumhurbaşkanı adayı mı olmak istiyor?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay süreci ve Özgür Özel’in ayrılışıyla birlikte yeni parti tartışmaları devam ederken, Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’de güç dengelerine ilişkin yeni kulis iddiaları gündeme geldi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP Genel Merkezi önünden son kulis bilgilerini aktardı. Yeşiltaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in olası cumhurbaşkanı adayları arasında değerlendirildiğinin konuşulduğunu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın ise genel başkanlık için öne çıkan isimlerden biri olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay süreci ve liderlik tartışmaları sürerken, parti içindeki güç dengelerine ilişkin yeni kulis iddiaları gündeme geldi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı kulis bilgilerini aktarırken A Haber'de canlı yayınında konuşan gazeteci Bercan Tutar ve akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP'DE HANGİ İSİM HANGİ KOLTUĞA HAZIRLANIYOR? ANKARA VE MERSİN HATTINDA ADAYLIK HESAPLARI Siyasi kulislerdeki son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'de kalacağını beyan ettiğini belirterek, "Mansur Yavaş'a yakın isimler, partide kalacaklarını ancak bunun Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri anlamına gelmediğini ifade ediyorlar." dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de CHP'de kalacağını ve kendisiyle ilgili dikkat çekici iddiaların olduğunu dile getiren Yeşiltaş, "Vahap Seçer'in CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için her türlü adımı atacağı, son bir aydır bu planın kulislerde net bir şekilde konuşulduğu ifade ediliyor. Seçer'in geçtiğimiz aylarda lider edasıyla yaptığı konuşmalarda, belediye başkanlarının kendi işlerine odaklanması gerektiği yönündeki mesajları da bu hedefin bir parçası olarak değerlendiriliyor." şeklinde konuştu.

(Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) GENEL BAŞKANLIK İÇİN AHMET AKIN İSMİ ÖN PLANDA Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibinde yer alan isimlerin hamlelerine dikkat çeken İlter Yeşiltaş, "Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra genel başkan olabilmek için hazırlık yaptığı veya çevresinin bu yönde bir zemin oluşturduğu belirtiliyor. Genç bir siyasetçi olan Akın, Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ediyor." dedi. Kurultay takvimine dair ayrıntıları da paylaşan Yeşiltaş, "Eylül ayında mahalle, ilçe ve il kongreleri takvimi açıklanacak. Yargıtay sürecinin ise 2027 yılının Nisan veya Mayıs ayına kadar sürebileceği hesaplanıyor." ifadelerini kullandı.