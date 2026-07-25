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Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e olay gönderme: Arınma büyük ölçüde gerçekleşti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üye katılım töreninde yaptığı konuşmada Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, partide büyük ölçüde arınmanın sağlandığını belirterek, yolsuzluğa karşı "Malı götürmek istiyorsan derhal partinin dışına çıkacaksın." sözleriyle sert uyarıda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e olay gönderme: Arınma büyük ölçüde gerçekleşti 1

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan ayrılığın ardından gözler partideki "arınma" tartışmalarına çevrildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım ve rozet takma töreninde yaptığı konuşmada, Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye dikkat çeken göndermelerde bulundu.

CHP'nin büyük ölçüde arındığını savunan Kılıçdaroğlu, yolsuzluk yapanların partide yerinin olmadığını vurguladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e olay gönderme: Arınma büyük ölçüde gerçekleşti 2

"ARINMA BÜYÜK ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİ"
Partililere birlik mesajı veren Kılıçdaroğlu, CHP'nin köklü bir siyasi geçmişe sahip olduğuna vurgu yaparak, "Cumhuriyet Halk Partisi, geleceğin partisidir. Dünyada 100 yılı aşkın süredir hayatta kalan 4-5 partiden birisi de CHP'dir. Şerefli bir partidir, onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e olay gönderme: Arınma büyük ölçüde gerçekleşti 3

"YOLSUZLUK YAPAN CHP'DE BARINAMAZ"
Konuşmasının önemli bölümünü siyasette ahlak ve yolsuzlukla mücadeleye ayıran Kılıçdaroğlu, CHP'de yolsuzluğa yer olmadığını belirterek, "Hiçbir CHP'li yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz, malı götürenlerle yan yana duramaz. Hiçbir CHP'li bunu yapamaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsun derhal partinin dışına çıkacaksın. Bu parti kimsesizlerin kimsesidir. CHP'de ahlak, erdem vardır, gelenek, töre vardır." ifadelerini kullandı.

Siyasetin zenginleşme aracı olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, siyasetin temiz, ahlaklı ve erdemli insanların işi olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e olay gönderme: Arınma büyük ölçüde gerçekleşti 4

"PARAYLA SATIN ALINMAYACAK İNSANLAR CHP'DE OLMALI"

Yolsuzlukla mücadele konusunda kararlı olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Parayla satın alınmayacak adamların CHP'de olması lazım. Bir daha ifade edeyim, parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların CHP'de olması lazım. Bizim görevimiz budur. İster uyuşturucu baronu olsun, ister bakan olsun, ister milletvekili olsun, kim olursa olsun. Hesabını sormazsam bana da Kılıçdaroğlu demesinler." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e olay gönderme: Arınma büyük ölçüde gerçekleşti 5

"HALKIN GÜNDEMİNDEN KOPTUK"
CHP'nin son dönemde halkın gündeminden uzaklaştığını da kabul eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye gündeminden son 2,5 yıldır koptuk. Türkiye gündeminden, halkın gündeminden koptuk. Halkın gündemiyle siyasetin gündemi farklı oldu. Bizim gündemimiz halkın gündemidir. Bizim kavgamız ekmek kavgasıdır, ahlak kavgasıdır, devlette liyakat kavgasıdır, iş bulamayan üniversite mezununa iş bulma kavgasıdır." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e olay gönderme: Arınma büyük ölçüde gerçekleşti 6

Gelinen aşamada CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 44'e düşmüş oldu. Yeni Parti ise AK Parti'den sonraki en yüksek vekil sayısına ulaşarak "ana muhalefet partisi" konumuna yükseldi.

Yeni sandalye dağılımı şöyle oldu:

Sıra Parti Adı Milletvekili Sayısı
1 Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 277
2 Yeni Parti 91
3 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 56
4 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 46
5 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 44
6 İYİ Parti 29
7 Yeni Yol Partisi 20
8 Bağımsız Milletvekili 11
9 Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) 4
10 Yeniden Refah Partisi 4
11 Türkiye İşçi Partisi (TİP) 3
12 Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) 2
13 Emek Partisi (EMEP) 2
14 Saadet Partisi 1
15 Demokratik Sol Parti (DSP) 1
16 Demokrat Parti (DP) 1
Toplam 592
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e olay gönderme: Arınma büyük ölçüde gerçekleşti 7
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