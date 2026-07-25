Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e olay gönderme: Arınma büyük ölçüde gerçekleşti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üye katılım töreninde yaptığı konuşmada Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu, partide büyük ölçüde arınmanın sağlandığını belirterek, yolsuzluğa karşı "Malı götürmek istiyorsan derhal partinin dışına çıkacaksın." sözleriyle sert uyarıda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan ayrılığın ardından gözler partideki "arınma" tartışmalarına çevrildi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım ve rozet takma töreninde yaptığı konuşmada, Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye dikkat çeken göndermelerde bulundu.



CHP'nin büyük ölçüde arındığını savunan Kılıçdaroğlu, yolsuzluk yapanların partide yerinin olmadığını vurguladı.

"ARINMA BÜYÜK ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİ"

Partililere birlik mesajı veren Kılıçdaroğlu, CHP'nin köklü bir siyasi geçmişe sahip olduğuna vurgu yaparak, "Cumhuriyet Halk Partisi, geleceğin partisidir. Dünyada 100 yılı aşkın süredir hayatta kalan 4-5 partiden birisi de CHP'dir. Şerefli bir partidir, onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir, çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"YOLSUZLUK YAPAN CHP'DE BARINAMAZ"

Konuşmasının önemli bölümünü siyasette ahlak ve yolsuzlukla mücadeleye ayıran Kılıçdaroğlu, CHP'de yolsuzluğa yer olmadığını belirterek, "Hiçbir CHP'li yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz, malı götürenlerle yan yana duramaz. Hiçbir CHP'li bunu yapamaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsun derhal partinin dışına çıkacaksın. Bu parti kimsesizlerin kimsesidir. CHP'de ahlak, erdem vardır, gelenek, töre vardır." ifadelerini kullandı. Siyasetin zenginleşme aracı olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, siyasetin temiz, ahlaklı ve erdemli insanların işi olduğunu vurguladı.

"PARAYLA SATIN ALINMAYACAK İNSANLAR CHP'DE OLMALI" Yolsuzlukla mücadele konusunda kararlı olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Parayla satın alınmayacak adamların CHP'de olması lazım. Bir daha ifade edeyim, parayla, pulla, rüşvetle satın alınmayacak adamların CHP'de olması lazım. Bizim görevimiz budur. İster uyuşturucu baronu olsun, ister bakan olsun, ister milletvekili olsun, kim olursa olsun. Hesabını sormazsam bana da Kılıçdaroğlu demesinler." ifadelerini kullandı.