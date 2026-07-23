CHP’deki koltuk kapma savaşında ilginç detay! Kılıçdaroğlu yeni parti teklifine ne yanıt verdi?
CHP'de şaibeli kurultay sonrası milletvekillerinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı öneri ortaya çıktı. 2023 yılındaki olaylı kurultay sonrası Kılıçdaroğlu'na bazı vekiller tarafından 2 kez "yeni parti kuralım" teklifi geldiği, Kılıçdaroğlu'nun ise bu öneriye net biçimde kapıları kapatarak, "Biz CHP'liyiz, başka partimiz yok. CHP bizim evimiz" dediği ortaya çıktı.
Mutlak butlan kararının ardından bölünmenin kesinleştiği CHP'de şaibeli kurultay sürecine ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Mutlak butlan kararı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in bugünkü tutumunun aksine, en zor döneminde CHP'yi bölmemek için, "yeni parti kuralım" tekliflerini geri çevirdiği öğrenildi.
Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, CHP'de Özgür Özel'in yaklaşık 2,5 yıl süren genel başkanlığı döneminde Kılıçdaroğlu destekçilerine yönelik tarihi bir tasfiye operasyonu yürütülmüş, partide kısa süre içerisinde 1800'ü aşkın üye ihraç edilmişti. Yurt genelindeki ilçe başkanlıklarının 300'ünü değiştirerek Kılıçdaroğlu kanadını her alanda oyun dışı bırakmaya çalışan Özgür Özel ve ekibi, "arınalım" diyen isimlere yönelik de açıklama bile yapmadan disiplin süreci işletmişti.
BÖLÜNMEYE KAPILARI KAPATTI
Baskının zirve yaptığı ve oldukça sancılı geçen bu dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekillerinin 2 kez ciddi anlamda "yeni parti kuralım" önerisinde bulunduğu öğrenildi. Vekillerin bu süreçte, "Biz bu yönetimle anlaşamıyoruz. Fikir birliğimiz yok. Zorlanıyoruz" diyerek sıkıntılarını dile getirdiği bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun ise bu teklife net biçimde karşı çıkarak, "Biz CHP'liyiz, başka partimiz yok. Kimse partisini terk etmeyecek. Bize ne yapılırsa yapılsın CHP bizim evimiz" şeklinde yanıt verdiği aktarıldı. Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte kendisini arayarak istifa etmek istediğini dile getiren milletvekilleri ve belediye başkanlarına da, "İstifa etmeyin, partinizi bırakmayın" diyerek sık sık uyarılarda bulunduğu öğrenildi.