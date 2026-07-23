Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, CHP'de Özgür Özel'in yaklaşık 2,5 yıl süren genel başkanlığı döneminde Kılıçdaroğlu destekçilerine yönelik tarihi bir tasfiye operasyonu yürütülmüş, partide kısa süre içerisinde 1800'ü aşkın üye ihraç edilmişti. Yurt genelindeki ilçe başkanlıklarının 300'ünü değiştirerek Kılıçdaroğlu kanadını her alanda oyun dışı bırakmaya çalışan Özgür Özel ve ekibi, "arınalım" diyen isimlere yönelik de açıklama bile yapmadan disiplin süreci işletmişti.

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BÖLÜNMEYE KAPILARI KAPATTI

Baskının zirve yaptığı ve oldukça sancılı geçen bu dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekillerinin 2 kez ciddi anlamda "yeni parti kuralım" önerisinde bulunduğu öğrenildi. Vekillerin bu süreçte, "Biz bu yönetimle anlaşamıyoruz. Fikir birliğimiz yok. Zorlanıyoruz" diyerek sıkıntılarını dile getirdiği bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun ise bu teklife net biçimde karşı çıkarak, "Biz CHP'liyiz, başka partimiz yok. Kimse partisini terk etmeyecek. Bize ne yapılırsa yapılsın CHP bizim evimiz" şeklinde yanıt verdiği aktarıldı. Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte kendisini arayarak istifa etmek istediğini dile getiren milletvekilleri ve belediye başkanlarına da, "İstifa etmeyin, partinizi bırakmayın" diyerek sık sık uyarılarda bulunduğu öğrenildi.