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Özgür Özel'in "Yeni Partisi" CHP'yi bitirecek mi? Sokaktan muhalefete tepki

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor. Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti ve CHP içindeki değişim tartışmaları siyasetin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. A Haber mikrofonuna konuşan vatandaşlar, muhalefet cephesindeki bu bölünmeyi ve belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarını sert sözlerle eleştirdi. Mikrofon uzatılan birçok vatandaşın ortak görüşü, "Kendi içlerinde anlaşamayanların millete hizmet edemeyeceği" yönünde oldu.

Özgür Özel'in "Yeni Partisi" CHP'yi bitirecek mi? Sokaktan muhalefete tepki 1

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan değişim tartışmaları ve Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti, siyaset gündemindeki sıcaklığını koruyor. A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, CHP'deki bölünme tartışmalarını, belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarını ve muhalefetin izlediği siyasi çizgiyi değerlendirdi.

CHP'DE AYRILIK TARTIŞMASI: OYLAR BÖLÜNÜR MÜ?

Özgür Özel'in "Yeni Partisi" CHP'yi bitirecek mi? Sokaktan muhalefete tepki 2

Görüş bildiren vatandaşların büyük bölümü, parti içindeki ayrışmanın seçmene de yansıyacağını savunurken, CHP'nin kendi içinde uzlaşamayan bir yapıya dönüştüğünü dile getirdi.

A Haber'e konuşan bir vatandaş ise, "Seçmenin oylarını bölmesi için insanların ona güvenmesi lazım. Burada temel sorun, Atatürk'ün partisi olarak gördükleri partinin içinin boşaltılmaya çalışılmasıydı. İnsanların tepkisinin de bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Yolsuzluklar, özellikle ahlak dışı olduğu öne sürülen olaylar, insanları tamamen uzaklaştırdı. Bir dönem diğer partilere gösterilen sandık tepkisinin, önümüzdeki seçimlerde CHP'ye yönelmesini bekleyenlerdenim." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in "Yeni Partisi" CHP'yi bitirecek mi? Sokaktan muhalefete tepki 3

Aynı vatandaş değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü: "Daha önce bir Kılıçdaroğlu adayımız vardı biliyorsunuz. Seçilemedikten bir iki ay sonra tamamen kötü bir insan oldu. Üstelik kendisini Cumhurbaşkanı olarak başımıza getireceklerdi. Kılıçdaroğlu'nun geliş amacının, en azından partiyi bir noktada durdurmak olduğuna inanıyorum. Ama bu saatten sonra toparlanabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü içeride çok fazla sorun yaşıyorlar. Şikâyet edenin de sonuç alanın da aynı partiden olması, birbirlerine hakaret etmelerini ne yazık ki engellemedi. Daha adil olabilirlerdi. Sözünü ettikleri demokrasiyi kendi içlerinde uygulayabilselerdi belki farklı bir tablo ortaya çıkabilirdi. Ancak şu an o demokrasinin kendi içlerinde uygulandığını ne düşünüyor ne de görüyorum."

Özgür Özel'in "Yeni Partisi" CHP'yi bitirecek mi? Sokaktan muhalefete tepki 4

"SADECE İKTİDAR HIRSINDAN İBARETLER"
Bir diğer vatandaş ise, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin bir kısmı, 'Oraya kimi koyarsanız koyun, biz yine oy veririz' diyor. Böyle bilinçsiz seçmen olmaz. Bugüne kadar ne yaptıklarını da söyleyemiyorlar. Sadece iktidarı alacağız diyorlar. 'Onlar bunu yapamadı, biz yapacağız' dediklerini hiç duyduk mu? Duymadık." ifadelerini kullandı.

İstikrar konusuna da değinen vatandaş, "Bu şekilde istikrarlı bir şekilde devam edemezler. Peşlerinde kendi menfaatlerini düşünen insanlar var. Onlar zaten kendi aralarında bölündüler. Bölünseler de bir şey olmaz." sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

Özgür Özel'in "Yeni Partisi" CHP'yi bitirecek mi? Sokaktan muhalefete tepki 5

"ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZA UZUN ÖMÜRLER VERSİN"
Diğer vatandaş ise, "Valla ne olsun, benden uzak olsun. CHP kısmı benden uzak dursun. Kendi kendiyle anlaşamayan millete nasıl hizmet yapsın? Ne yapsın millete? Hiçbir şey! Aman yerinde kalsınlar, sakın Allah fırsat verip de gelmesinler yani. Allah o fırsatı vermesin. Yine Cumhurbaşkanımız başımızda olsun, Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin " dedi.

Özgür Özel'in "Yeni Partisi" CHP'yi bitirecek mi? Sokaktan muhalefete tepki 6

"MİLLETİN VİCDANINA HİTAP ETMİYORLAR"
Bir diğer vatandaş, "Millete ait olmayan bir siyasi parti her zaman yarı yolda kalır. Milletin kabullenmesi gerekir. Çizgisinden çıkmış olan bir siyasi partinin, nasıl çıkartıldıysa tekrar eski haline gelmesi için onun mücadelesinin yapılması lazım. Yoksa her siyasi partinin çıkıp sahalarda fikrini veya sandıklarda neticeyi görmesi gerekir, bu en doğal hak olarak görülmez; önemli olan vicdanda neye hitap ediyor? Ben bir Cumhuriyet Halk Partili olan bir ailenin çocuğuyum ama şimdi bir Ülkücü hareketin bir mensubuyum" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden vatandaş, "Hukuk boyutunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yazmış anayasal haklarını kendini temize çıkartmadığı müddetçe milletinin vicdanında adı Özgür'müş, adı bir şeymiş hiçbir şey ifade etmez; hişler sınıfında yoluna devam eder" dedi. Bölünme tartışmalarına da değinen konuşmacı, "Geçmiş tarihte Atatürk ve İnönü olarak konuşuluyordu. Şimdi Kılıçdaroğlu ve Özel. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi çizgisinden çıkmış, yarı yolda kalacak anlamına gelir. Geçmişteki yapmış olduğu başkanlık döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni başka devletlere şikayet eden bir zihniyet, milletin hür iradesini temsil edemiyor anlamına gelir. Bir sade vatandaş olarak düşünürsem bu şekilde anlam veririm. 13 rakamı da Avrupa'ya göre uğursuz bir rakamdır" sözleriyle durumu özetledi.

Özgür Özel'in "Yeni Partisi" CHP'yi bitirecek mi? Sokaktan muhalefete tepki 7

BELEDİYELERDEKİ YOLSUZLUK GÜNDEMDE
Başka bir vatandaş, "Ya her şey içinden bölünür, dışarıdan bölmek zordur. İçeride birlik varsa dışarıdan bir şeyi bölmek kesinlikle zordur. İçte bir istek yoksa, bir aile gibi düşün, aileyi parçalayamazsın mesela. Her gün belediyelerden şuradan buradan bir yolsuzluk haberleri duyuyoruz sürekli. Kendilerini yönetemiyorlar zaten, her gün bir şeyler çıkıyor partide. Ülkeyi bence kesinlikle yönetemezler" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer vatandaş, "Kılıçdaroğlu'nun tabii takipçileri farklı, Özgür Özel'inkiler farklı. Hani birleşmediği sürece de hiçbir şey olacağını sanmıyorum. Bundan sonraki süreçte CHP diye bir şey kalmaz, kırıntıları kalır" dedi.
Başka bir vatandaş, "Mihenk taşı var ya, altının altın olup olmadığını mihenk taşına soruyorsun ya; buna CHP olanların mihenk taşı olmuş. Yani küfür de etse oy verir, hiçbir iş yapmasa da oy verir, selam verse de oy verir selam vermese de oy verir; böyle bir zihniyetleri vardır. Olan olaylar çok güven kaybettirdi, olumsuz bence" ifadelerini kullandı.

"CHP KENDİ SONUNU GETİRDİ"
Bir diğer vatandaş ise "Özgür Özel'in yeni bir parti kurması tabii ki CHP'de bir oy kaybına sebep olacak ama benim tahminim o kadar CHP'de kemikleşmiş bir kitle var ki; kişiye değil de partiye oy veren. O insanların ben Özgür Özel'in yeni kurduğu partiye oy atmasından taraf değilim, öyle düşünüyorum. Bir CHP seçmeni değilim ama CHP'nin bu bölünmesi iki tarafa da büyük zarar verecek. Bir de tabii Özgür Özel'in bu yolda kiminle yürüyeceği de önemli. Şimdiye kadar zaten insanlar onların parti olarak ülkeyi yönetebileceğini düşünselerdi şimdiye kadar herkes giderdi CHP'ye oy verirdi. Yani birinci parti olma ihtimalleri çok zor" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "CHP kendi sonunu getirdi. Ayrılmakla kendi sonunu getirdi. Kendi içinde fikir ayrılığı yaşayan bir parti zaten. Bundan sonraki süreçte seçmen de bölünecek, oylar da bölünecek; güven azaldı bile. Kazanamayacak yani belli. Ana muhalefetti şimdi yavru muhalefet oldu. Kazanan bir tane belediye başkanı gösterin, her şeyi AK Parti'ye yüklüyorlar ama alakası yok. Biri yapıyor arkadaşı şikayet ediyor" ifadelerini kullandı.

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