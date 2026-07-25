Özgür Özel'in "Yeni Partisi" CHP'yi bitirecek mi? Sokaktan muhalefete tepki
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor. Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti ve CHP içindeki değişim tartışmaları siyasetin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. A Haber mikrofonuna konuşan vatandaşlar, muhalefet cephesindeki bu bölünmeyi ve belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarını sert sözlerle eleştirdi. Mikrofon uzatılan birçok vatandaşın ortak görüşü, "Kendi içlerinde anlaşamayanların millete hizmet edemeyeceği" yönünde oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan değişim tartışmaları ve Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti, siyaset gündemindeki sıcaklığını koruyor. A Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, CHP'deki bölünme tartışmalarını, belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarını ve muhalefetin izlediği siyasi çizgiyi değerlendirdi.
Görüş bildiren vatandaşların büyük bölümü, parti içindeki ayrışmanın seçmene de yansıyacağını savunurken, CHP'nin kendi içinde uzlaşamayan bir yapıya dönüştüğünü dile getirdi.
A Haber'e konuşan bir vatandaş ise, "Seçmenin oylarını bölmesi için insanların ona güvenmesi lazım. Burada temel sorun, Atatürk'ün partisi olarak gördükleri partinin içinin boşaltılmaya çalışılmasıydı. İnsanların tepkisinin de bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Yolsuzluklar, özellikle ahlak dışı olduğu öne sürülen olaylar, insanları tamamen uzaklaştırdı. Bir dönem diğer partilere gösterilen sandık tepkisinin, önümüzdeki seçimlerde CHP'ye yönelmesini bekleyenlerdenim." ifadelerini kullandı.
Aynı vatandaş değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü: "Daha önce bir Kılıçdaroğlu adayımız vardı biliyorsunuz. Seçilemedikten bir iki ay sonra tamamen kötü bir insan oldu. Üstelik kendisini Cumhurbaşkanı olarak başımıza getireceklerdi. Kılıçdaroğlu'nun geliş amacının, en azından partiyi bir noktada durdurmak olduğuna inanıyorum. Ama bu saatten sonra toparlanabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü içeride çok fazla sorun yaşıyorlar. Şikâyet edenin de sonuç alanın da aynı partiden olması, birbirlerine hakaret etmelerini ne yazık ki engellemedi. Daha adil olabilirlerdi. Sözünü ettikleri demokrasiyi kendi içlerinde uygulayabilselerdi belki farklı bir tablo ortaya çıkabilirdi. Ancak şu an o demokrasinin kendi içlerinde uygulandığını ne düşünüyor ne de görüyorum."
"SADECE İKTİDAR HIRSINDAN İBARETLER"
Bir diğer vatandaş ise, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin bir kısmı, 'Oraya kimi koyarsanız koyun, biz yine oy veririz' diyor. Böyle bilinçsiz seçmen olmaz. Bugüne kadar ne yaptıklarını da söyleyemiyorlar. Sadece iktidarı alacağız diyorlar. 'Onlar bunu yapamadı, biz yapacağız' dediklerini hiç duyduk mu? Duymadık." ifadelerini kullandı.
İstikrar konusuna da değinen vatandaş, "Bu şekilde istikrarlı bir şekilde devam edemezler. Peşlerinde kendi menfaatlerini düşünen insanlar var. Onlar zaten kendi aralarında bölündüler. Bölünseler de bir şey olmaz." sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.
"ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZA UZUN ÖMÜRLER VERSİN"
Diğer vatandaş ise, "Valla ne olsun, benden uzak olsun. CHP kısmı benden uzak dursun. Kendi kendiyle anlaşamayan millete nasıl hizmet yapsın? Ne yapsın millete? Hiçbir şey! Aman yerinde kalsınlar, sakın Allah fırsat verip de gelmesinler yani. Allah o fırsatı vermesin. Yine Cumhurbaşkanımız başımızda olsun, Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin " dedi.