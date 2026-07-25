Özgür Özel'in "Yeni Partisi" CHP'yi bitirecek mi? Sokaktan muhalefete tepki

Sözlerine devam eden vatandaş , "Hukuk boyutunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yazmış anayasal haklarını kendini temize çıkartmadığı müddetçe milletinin vicdanında adı Özgür'müş, adı bir şeymiş hiçbir şey ifade etmez; hişler sınıfında yoluna devam eder" dedi. Bölünme tartışmalarına da değinen konuşmacı, "Geçmiş tarihte Atatürk ve İnönü olarak konuşuluyordu. Şimdi Kılıçdaroğlu ve Özel. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi çizgisinden çıkmış, yarı yolda kalacak anlamına gelir. Geçmişteki yapmış olduğu başkanlık döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni başka devletlere şikayet eden bir zihniyet, milletin hür iradesini temsil edemiyor anlamına gelir. Bir sade vatandaş olarak düşünürsem bu şekilde anlam veririm. 13 rakamı da Avrupa'ya göre uğursuz bir rakamdır " sözleriyle durumu özetledi.

"MİLLETİN VİCDANINA HİTAP ETMİYORLAR" Bir diğer vatandaş, "Millete ait olmayan bir siyasi parti her zaman yarı yolda kalır. Milletin kabullenmesi gerekir. Çizgisinden çıkmış olan bir siyasi partinin, nasıl çıkartıldıysa tekrar eski haline gelmesi için onun mücadelesinin yapılması lazım. Yoksa her siyasi partinin çıkıp sahalarda fikrini veya sandıklarda neticeyi görmesi gerekir, bu en doğal hak olarak görülmez; önemli olan vicdanda neye hitap ediyor? Ben bir Cumhuriyet Halk Partili olan bir ailenin çocuğuyum ama şimdi bir Ülkücü hareketin bir mensubuyum" ifadelerini kullandı.

BELEDİYELERDEKİ YOLSUZLUK GÜNDEMDE

Başka bir vatandaş, "Ya her şey içinden bölünür, dışarıdan bölmek zordur. İçeride birlik varsa dışarıdan bir şeyi bölmek kesinlikle zordur. İçte bir istek yoksa, bir aile gibi düşün, aileyi parçalayamazsın mesela. Her gün belediyelerden şuradan buradan bir yolsuzluk haberleri duyuyoruz sürekli. Kendilerini yönetemiyorlar zaten, her gün bir şeyler çıkıyor partide. Ülkeyi bence kesinlikle yönetemezler" değerlendirmesinde bulundu.



Diğer vatandaş, "Kılıçdaroğlu'nun tabii takipçileri farklı, Özgür Özel'inkiler farklı. Hani birleşmediği sürece de hiçbir şey olacağını sanmıyorum. Bundan sonraki süreçte CHP diye bir şey kalmaz, kırıntıları kalır" dedi.

Başka bir vatandaş, "Mihenk taşı var ya, altının altın olup olmadığını mihenk taşına soruyorsun ya; buna CHP olanların mihenk taşı olmuş. Yani küfür de etse oy verir, hiçbir iş yapmasa da oy verir, selam verse de oy verir selam vermese de oy verir; böyle bir zihniyetleri vardır. Olan olaylar çok güven kaybettirdi, olumsuz bence" ifadelerini kullandı.



"CHP KENDİ SONUNU GETİRDİ"

Bir diğer vatandaş ise "Özgür Özel'in yeni bir parti kurması tabii ki CHP'de bir oy kaybına sebep olacak ama benim tahminim o kadar CHP'de kemikleşmiş bir kitle var ki; kişiye değil de partiye oy veren. O insanların ben Özgür Özel'in yeni kurduğu partiye oy atmasından taraf değilim, öyle düşünüyorum. Bir CHP seçmeni değilim ama CHP'nin bu bölünmesi iki tarafa da büyük zarar verecek. Bir de tabii Özgür Özel'in bu yolda kiminle yürüyeceği de önemli. Şimdiye kadar zaten insanlar onların parti olarak ülkeyi yönetebileceğini düşünselerdi şimdiye kadar herkes giderdi CHP'ye oy verirdi. Yani birinci parti olma ihtimalleri çok zor" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "CHP kendi sonunu getirdi. Ayrılmakla kendi sonunu getirdi. Kendi içinde fikir ayrılığı yaşayan bir parti zaten. Bundan sonraki süreçte seçmen de bölünecek, oylar da bölünecek; güven azaldı bile. Kazanamayacak yani belli. Ana muhalefetti şimdi yavru muhalefet oldu. Kazanan bir tane belediye başkanı gösterin, her şeyi AK Parti'ye yüklüyorlar ama alakası yok. Biri yapıyor arkadaşı şikayet ediyor" ifadelerini kullandı.