Fatih Portakal'dan Ahbap itirafı: Denetlemedim, pişmanım, özür dilemeye hazırım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan Fatih Portakal, deprem döneminde Ahbap’a bağış yapılması yönünde yayınlar yaptığını kabul etti. Haluk Levent hakkındaki olumsuz duyumları bildiği hâlde araştırma yapmadığını, toplanan paraların nereye harcandığını denetlemediğini ve hesap sormadığını söyleyen Portakal, “Pişmanım, özür dilemeye hazırım” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında gazeteci Fatih Portakal'ın ifadesine başvuruldu. Portakal, 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneğine bağış yapılması yönünde yayınlar yaptığını, ancak derneğin faaliyetlerini ve toplanan paraların nasıl kullanıldığını araştırmadığını kabul etti. Savcılıkta, 6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı yayınlar ve yardım çağrıları sorulan Portakal, Ahbap Derneğine bağış yapılabileceğini söylediğini kabul etti. Bununla birlikte yayınlarında AFAD ve Kızılay tarafından açıklanan ihtiyaç listelerine de yer verdiğini savundu. Portakal, kamuoyuna Ahbap'a bağış yapılabileceğini söylerken derneğin faaliyetlerini ve toplanan paraların akıbetini araştırmadığını kabul etti.

OLUMSUZ DUYUMLARI BİLİYORDU, ARAŞTIRMADI Fatih Portakal'ın ifadesindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Haluk Levent hakkında geçmişte bazı olumsuz duyumlar aldığını söylemesi oldu. Uzun yıllardır medya sektöründe bulunduğunu belirten Portakal, Haluk Levent hakkında "karşılıksız çek" konusunda birtakım duyumlara sahip olduğunu ancak bu iddiaları ayrıntılı biçimde araştırmadığını anlattı. Portakal, buna rağmen deprem döneminde Ahbap Derneği lehine açıklamalarda bulunmasını, derneğin kamuoyundaki olumlu algısıyla ve Haluk Levent'in o dönemde güvenilir görülen isimlerden biri olmasıyla açıkladı. Portakal'ın, Haluk Levent hakkında olumsuz iddiaları bildiği halde derneğe ilişkin kapsamlı bir araştırma yapmadan kamuoyuna yardım çağrısında bulunması, ifadesindeki en önemli çelişkilerden biri olarak öne çıktı.