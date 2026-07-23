CANLI YAYIN

Midibüs ile panelvan çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Midibüs ile panelvan çarpıştı! 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk midibüsüyle panelvan çarpıştı. Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Manisa-Turgutlu kara yolunun Karaoğlanlı Mahallesi kavşağı yakınlarında, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen midibüs ile panelvan çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kayseride feci kaza! Polis aracı yan yattıKayseride feci kaza! Polis aracı yan yattı KAYSERİ'DE FECİ KAZA! POLİS ARACI YAN YATTI
Ankarada eğitim helikopteri düştüAnkarada eğitim helikopteri düştü ANKARA'DA EĞİTİM HELİKOPTERİ DÜŞTÜ

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın