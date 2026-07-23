Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk midibüsüyle panelvan çarpıştı. Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Manisa-Turgutlu kara yolunun Karaoğlanlı Mahallesi kavşağı yakınlarında, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen midibüs ile panelvan çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.