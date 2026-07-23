Doğu Akdeniz'de Ankara’dan tarihi hamle: NAVTEX ilan edildi! Siyonist-Rum ittifakında büyük panik

TÜRKİYE'NİN STRATEJİSİ ÇOK BOYUTLU İsrail'de yayımlanan 'zman.co.il' internet sitesinde yer alan kapsamlı bir analizde, Türkiye'nin dış politikadaki çok boyutlu stratejisinin İsrail'i bölgesel ve küresel düzeyde zor durumda bıraktığı belirtildi.

NATO İÇİN VAZGEÇİLMEZ ABD merkezli Eurasia Review, Türkiye'nin askeri gücü, yerli savunma sanayisi ve diplomatik etkisiyle NATO'nun güvenlik mimarisinde vazgeçilmez bir konuma yükseldiğini belirtti. Ankara'nın stratejik değerinin önümüzdeki süreçte daha da artacağı vurgulandı.

Doğu Akdeniz'de yaklaşık 3.5 trilyon metreküp doğal gaz ve 1.7 milyar varil petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki hidrokarbon yataklarının toplam ekonomik değerinin ise 1.5 trilyon dolar civarında olduğu değerlendiriliyor. Doğu Akdeniz'e kıyısı olan Türkiye ve KKTC'nin yanı sıra bölgede İsrail, Lübnan, Mısır, Suriye, Güney Kıbrıs da (Yunanistan) hak iddiasında bulunurken, KKTC'nin kendi karasularındaki tüm ruhsatları Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait. Türkiye tarafından bölgede hâlihazırda bir sondaj ya da sismik araştırma gemisi görevlendirilmezken, önümüzdeki süreçte yapılacak uluslararası iş birlikleri çerçevesinde Doğu Akdeniz'de aramacılık faaliyetleri artırılacak.

BERAT ALBAYRAK YAZMIŞTI

Enerji ve Tabiİ Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, Türkiye dışında hiçbir rotanın Avrupa'ya doğal gaz taşımasının mümkün olmadığını "imkansız" vurgusuyla ifade etmişti.

Albayrak "Enerji ve Maden Diplomasisi" başlıklı bölümünde şu satırlara yer verdi:

"Enerji diplomasisi konusunda ülkemizin jeopolitik konumu ile ilgili hep şu tezi savunduk: "Avrupa'nın ve bölgenin enerji arz güvenliği Türkiye'den başlar." Türkiye yalnızca bir coğrafi bölge değil, aynı zamanda Doğu ve Batı'yı birbirine bağlamanın ötesinde çok daha büyük bir misyona ve vizyona sahip. Türkiye, bölgedeki siyasi istikrarın da temel unsurudur. Dolayısıyla, diğer her konuda olduğu gibi enerji konusunda da ülkemizi dışarıda tutmaya çalışan, ülkemize yan roller biçen hiçbir denklem ve paradigma hem siyasi açıdan hem de ticari açıdan uzun vadede hayatta kalma şansına sahip değildir. Türkiye, Doğu ve Batı arasında doğal bir enerji köprüsüdür. Diğer ülkeler kısa ve orta vadede farklı alternatifler ve farklı denklemler üzerinde çalışsalar da dönüp gelecekleri noktanın burası olduğunu çok net bir biçimde biliyorlar."