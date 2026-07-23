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Doğu Akdeniz'de Ankara’dan tarihi hamle: NAVTEX ilan edildi! Siyonist-Rum ittifakında büyük panik

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Doğu Akdeniz'de Ankara’dan tarihi hamle: NAVTEX ilan edildi! Siyonist-Rum ittifakında büyük panik

Türkiye, Doğu Akdeniz’de oyun kurucu rolünü pekiştirecek tarihi bir hamleye imza attı. Türkiye ile KKTC’yi denizin altından bağlayacak olan dev doğal gaz boru hattı projesi kapsamında Oruç Reis sismik araştırma gemisi için 30 Ağustos’a kadar geçerli NAVTEX ilan edildi. Türkiye’nin Akdeniz’i adeta bir enerji gölüne çevirecek bu stratejik adımı Yunanistan, Rum Kesimi ve İsrail cephesinde büyük bir paniğe yol açtı.

Türkiye ve KKTC'siz Doğu Akdeniz'de oyun kurmaya çalışan GKRY, İsrail, Yunanistan üçlüsüne karşı Ankara akılcı politikalarla bölgesel enerji denklemine yön veriyor. Türkiye, KKTC'ye inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattı kapsamında Akdeniz'de sismik araştırmalar için 30 Ağustos'a kadar geçerli NAVTEX ilan etti.

Doğu Akdeniz'de Ankara’dan tarihi hamle: NAVTEX ilan edildi! Siyonist-Rum ittifakında büyük panik - 1

ÇİFT YÖNLÜ HAT
Hattın tamamlanmasıyla Türkiye'den Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa'ya doğal gaz tedariki yapılabilecek bir güzergâh dizayn edilmiş olacak. Çift yönlü tasarlanan hattın, gelecekte Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasına da katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Doğu Akdeniz'de Ankara’dan tarihi hamle: NAVTEX ilan edildi! Siyonist-Rum ittifakında büyük panik - 2

Projenin tamamlanmasıyla KKTC'ye güvenli, kesintisiz, sürdürülebilir ve daha ucuz şekilde enerji sağlanacak. Oruç Reis, boru hattının planlanan güzergâhında 30 Ağustos'a kadar sismik etüt çalışmaları gerçekleştirecek.

Doğu Akdeniz'de Ankara’dan tarihi hamle: NAVTEX ilan edildi! Siyonist-Rum ittifakında büyük panik - 3

Çalışmalar, Türkiye ile KKTC arasında 10 Temmuz'da imzalanan mutabakat zaptının ardından başlatılan doğal gaz boru hattı projesinin hazırlık sürecinin bir parçası olacak. Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile KKTC'yi denizin altından birbirine bağlayacak doğal gaz boru hattı için imzalar atıldı.

Doğu Akdeniz'de Ankara’dan tarihi hamle: NAVTEX ilan edildi! Siyonist-Rum ittifakında büyük panik - 4

Türkiye'den KKTC'ye su taşıyarak yavru vatanın en temel ihtiyaçlarından birini gideren Türkiye, doğal gaz boru hattı ile de küresel enerji denklemine etki edecek. 97 kilometresi denizde olmak üzere planlanan 101 kilometrelik boru hattı, hem KKTC'nin ihtiyacını karşılayacak hem de bölgesel enerji arz ve taleplerine en uygun güzergahlardan biri olacak.

Doğu Akdeniz'de Ankara’dan tarihi hamle: NAVTEX ilan edildi! Siyonist-Rum ittifakında büyük panik - 5

SİYONİST-RUM İTTİFAKINDA BÜYÜK PANİK!

Türkiye'nin hamlesi Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail basınında geniş yankı buldu. Atina merkezli Hellas Journal "Türkiye'nin 101 kilometrelik zırhı: Oruç Reis yola çıktı" başlıklı haberinde, "Doğu Akdeniz'i Türkiye'ye tam anlamıyla bağlayacak 101 kilometrelik hat için hazırlıklar başladı" değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz'de Ankara’dan tarihi hamle: NAVTEX ilan edildi! Siyonist-Rum ittifakında büyük panik - 6

İsrail basınından Maariv haberine "Türkiye, Akdeniz'i sarsıyor: Bölgede dengeleri değiştiren hamle" başlığını attı. Haberde ayrıca uzmanların, bu hattın gelecekte Doğu Akdeniz gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak stratejik bir enerji koridorunun temelini oluşturabileceği yönündeki değerlendirmelerine yer verildi.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİSİ ÇOK BOYUTLU
İsrail'de yayımlanan 'zman.co.il' internet sitesinde yer alan kapsamlı bir analizde, Türkiye'nin dış politikadaki çok boyutlu stratejisinin İsrail'i bölgesel ve küresel düzeyde zor durumda bıraktığı belirtildi.

Doğu Akdeniz'de Ankara’dan tarihi hamle: NAVTEX ilan edildi! Siyonist-Rum ittifakında büyük panik - 7

Değerlendirmede, Türkiye'nin uluslararası platformlardaki adımlarının İsrail'in meşruiyetine yönelik baskıyı artırdığı ifadelerine yer verildi. Başkan Erdoğan'ın, 'Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil; Halep'ten, Şam'dan ve Beyrut'tan başlar.' sözleri hatırlatıldı.

NATO İÇİN VAZGEÇİLMEZ
ABD merkezli Eurasia Review, Türkiye'nin askeri gücü, yerli savunma sanayisi ve diplomatik etkisiyle NATO'nun güvenlik mimarisinde vazgeçilmez bir konuma yükseldiğini belirtti. Ankara'nın stratejik değerinin önümüzdeki süreçte daha da artacağı vurgulandı.

Analizde, Türkiye'nin askeri kapasitesi, savunma sanayisindeki atılımları ve diplomatik etkisi sayesinde NATO'nun geleceğinde belirleyici ülkelerden biri haline geldiği ifade edildi.

Doğu Akdeniz'de Ankara’dan tarihi hamle: NAVTEX ilan edildi! Siyonist-Rum ittifakında büyük panik - 8

1.5 TRİLYON DOLARLIK BÜYÜKLÜK

Doğu Akdeniz'de yaklaşık 3.5 trilyon metreküp doğal gaz ve 1.7 milyar varil petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki hidrokarbon yataklarının toplam ekonomik değerinin ise 1.5 trilyon dolar civarında olduğu değerlendiriliyor. Doğu Akdeniz'e kıyısı olan Türkiye ve KKTC'nin yanı sıra bölgede İsrail, Lübnan, Mısır, Suriye, Güney Kıbrıs da (Yunanistan) hak iddiasında bulunurken, KKTC'nin kendi karasularındaki tüm ruhsatları Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait. Türkiye tarafından bölgede hâlihazırda bir sondaj ya da sismik araştırma gemisi görevlendirilmezken, önümüzdeki süreçte yapılacak uluslararası iş birlikleri çerçevesinde Doğu Akdeniz'de aramacılık faaliyetleri artırılacak.

Doğu Akdeniz'de Ankara’dan tarihi hamle: NAVTEX ilan edildi! Siyonist-Rum ittifakında büyük panik - 9

BERAT ALBAYRAK YAZMIŞTI

Enerji ve Tabiİ Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, Türkiye dışında hiçbir rotanın Avrupa'ya doğal gaz taşımasının mümkün olmadığını "imkansız" vurgusuyla ifade etmişti.

Albayrak "Enerji ve Maden Diplomasisi" başlıklı bölümünde şu satırlara yer verdi:
"Enerji diplomasisi konusunda ülkemizin jeopolitik konumu ile ilgili hep şu tezi savunduk: "Avrupa'nın ve bölgenin enerji arz güvenliği Türkiye'den başlar." Türkiye yalnızca bir coğrafi bölge değil, aynı zamanda Doğu ve Batı'yı birbirine bağlamanın ötesinde çok daha büyük bir misyona ve vizyona sahip. Türkiye, bölgedeki siyasi istikrarın da temel unsurudur. Dolayısıyla, diğer her konuda olduğu gibi enerji konusunda da ülkemizi dışarıda tutmaya çalışan, ülkemize yan roller biçen hiçbir denklem ve paradigma hem siyasi açıdan hem de ticari açıdan uzun vadede hayatta kalma şansına sahip değildir. Türkiye, Doğu ve Batı arasında doğal bir enerji köprüsüdür. Diğer ülkeler kısa ve orta vadede farklı alternatifler ve farklı denklemler üzerinde çalışsalar da dönüp gelecekleri noktanın burası olduğunu çok net bir biçimde biliyorlar."

NAVTEX NEDİR?

İngilizce "Navigational text messages" ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimlere verilen isim. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir.

Doğu Akdenizde enerji köprüsü kuruluyor!Doğu Akdenizde enerji köprüsü kuruluyor! DOĞU AKDENİZ'DE ENERJİ KÖPRÜSÜ KURULUYOR!

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