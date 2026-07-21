CHP Konya teşkilatında yağma skandalı! Parti binası savaş alanına döndü: "Atatürk'e de mi saygınız yok?"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) süren iç hesaplaşmalar ve koltuk kavgası bu kez Konya'da gündem oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Konya İl Başkanlığı görevine atanan Refik Serttaş, devir teslim için gittiği parti binasında büyük tahribatla karşılaştı. Görevden alınan eski yönetimin protesto amacıyla parti binasına zarar verdiği iddia edilirken, Serttaş yaşananlara sert tepki göstererek, "Parti binamıza saygınız yoksa Mustafa Kemal Atatürk'e de mi saygınız yok?” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla Konya İl Başkanı Nejat Türktaş'ın görevden alınarak yerine eski Karatay İlçe Başkanı Refik Serttaş'ın atanması, teşkilatta krize yol açtı.

Atama kararını tanımadıklarını açıklayan Türktaş ve ekibinin parti binasına büyük zarar verdiği iddia edildi. Duvarların tahrip edildiği ve binanın adeta kullanılamaz hale geldiği görüntüler, CHP'deki iç krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

"BU BİNADA DOĞMAMIŞ ÇOCUĞUN HAKKI VAR"

Görevi devralmak üzere gittiği parti binasında karşılaştığı manzaraya tepki gösteren yeni İl Başkanı Refik Serttaş, "Parti binamıza saygınız yoksa Mustafa Kemal Atatürk'e de mi saygınız yok? Hainlikse hainlik bu. Bize hain diyenlerin yaptıklarını parti binamızda gördünüz." sözleriyle yaşananlara sert çıktı.

Parti içindeki yozlaşmaya dikkat çeken Serttaş, "Arsızlıkla, hırsızlıkla, yolsuzlukla bu siyaset yapılmaz. Yazıktır, günahtır." ifadelerini kullandı.

"BU ZİHNİYETTEN ARINACAĞIZ"

Parti binasına verilen zararın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Serttaş, "Bu binada doğmamış çocuğun hakkı var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi 'Arının' diyor ya, işte biz de bu zihniyetten arınacağız." dedi.

Konya'da yaşanan bu olay, ana muhalefet partisindeki yönetim krizini ve parti içi hizip mücadelesinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.