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Koltuk savaşı parçalanmayla sonuçlandı! Türk siyasetinde en çok bölünen parti: CHP

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'nin en eski siyasi partisi CHP, tarihinin en kritik krizlerinden birini yaşıyor. Mahkemenin 38. Olağan Kurultay'ı "kesin hükümsüz" saymasının ardından Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti kurma kararı aldı. Peki, CHP'den geçmişte kopan siyasi hareketler Türk siyasetinde ne kadar varlık gösterebildi? CHP'nin krizlerle dolu siyasi yolculuğunu A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. İşte detaylar...

Koltuk savaşı parçalanmayla sonuçlandı! Türk siyasetinde en çok bölünen parti: CHP 1

Türkiye'nin en eski siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, yüzyılı aşkın tarihinin en sancılı döneminden geçiyor. Kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk olan ancak son yıllarda yalnızca koltuk kavgaları, hizip savaşları ve kurultay krizleriyle gündeme gelen CHP'de yargıdan şok bir karar geldi.

Koltuk savaşı parçalanmayla sonuçlandı! Türk siyasetinde en çok bölünen parti: CHP 2

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay mahkeme tarafından "kesin hükümsüz" sayılırken, parti içinde ipler tamamen koptu. Siyasi meşruiyetini yitiren Özgür Özel ve ekibi, CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracaklarını ilan etti.

Koltuk savaşı parçalanmayla sonuçlandı! Türk siyasetinde en çok bölünen parti: CHP 3

KOLTUK KAVGASI YARGIYA TAŞINDI

Ana muhalefet partisi CHP, milletin gerçek gündemi olan ekonomi ve güvenlik yerine bir kez daha kendi iç hesaplaşmalarıyla gündeme geldi.

Koltuk savaşı parçalanmayla sonuçlandı! Türk siyasetinde en çok bölünen parti: CHP 4

"Değişim" sloganıyla başlayan sürecin liderlik mücadelesine dönüşmesinin ardından eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, "Delege iradesinin baskı, menfaat ilişkileri ve çeşitli vaatlerle yönlendirildiğini" öne sürerek yargıya başvurdu.

Koltuk savaşı parçalanmayla sonuçlandı! Türk siyasetinde en çok bölünen parti: CHP 5

İddialara göre gizli oy ilkesi ihlal edilirken, delegelerin tercihleri maddi vaatlerle şekillendirildi.

Koltuk savaşı parçalanmayla sonuçlandı! Türk siyasetinde en çok bölünen parti: CHP 6

MAHKEMEDEN TARİHİ "MUTLAK BUTLAN" KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan kapsamında kesin hükümsüz" olduğuna hükmetti.

Koltuk savaşı parçalanmayla sonuçlandı! Türk siyasetinde en çok bölünen parti: CHP 7

Karar, kurultayın hukuken hiç yapılmamış sayılması ve o tarihten sonra gerçekleştirilen tüm kurultayların zincirleme şekilde geçersiz hale gelmesi sonucunu doğurdu.

Koltuk savaşı parçalanmayla sonuçlandı! Türk siyasetinde en çok bölünen parti: CHP 8

Bu gelişmeyle birlikte Özgür Özel yönetiminin meşruiyetini yitirdiği, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin göreve iadesi sürecinin gündeme geldiği belirtildi.

Koltuk savaşı parçalanmayla sonuçlandı! Türk siyasetinde en çok bölünen parti: CHP 9

İSİMLER DEĞİŞTİ AMA ZİHNİYET DEĞİŞMEDİ

CHP tarihinde İnönü, Ecevit ve Baykal dönemlerinde yaşanan hizip mücadelelerinin, günümüzde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ekseninde devam ettiği değerlendiriliyor.

Koltuk savaşı parçalanmayla sonuçlandı! Türk siyasetinde en çok bölünen parti: CHP 10

Özellikle 19 Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunun parti içindeki gerilimi zirveye taşıdığı ifade edilirken, siyasi gözlemciler, "Parti içi güç savaşında taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması partiyi adım adım bir kopuşa sürükledi." değerlendirmesinde bulundu.

Koltuk savaşı parçalanmayla sonuçlandı! Türk siyasetinde en çok bölünen parti: CHP 11

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YENİ PARTİ İLANI

Yargı kararının ardından genel başkanlığı tartışmalı hale gelen Özgür Özel'in yeni bir siyasi oluşum için düğmeye bastığı belirtildi.

Koltuk savaşı parçalanmayla sonuçlandı! Türk siyasetinde en çok bölünen parti: CHP 12

Özel, "Partinin organlarını son bir kez dinleyecek, yeni partiye katılımlarla ilgili nasıl bir süreç izleneceği, kimlerin kadroda yer alacağı gibi detaylar görüşmelerden sonra netleşecek." ifadelerini kullandı.

Koltuk savaşı parçalanmayla sonuçlandı! Türk siyasetinde en çok bölünen parti: CHP 13

Siyasi kulislerde, bu adımla birlikte CHP'nin tarihi bir parçalanma riskiyle karşı karşıya olduğu değerlendirmeleri öne çıktı.

Koltuk savaşı parçalanmayla sonuçlandı! Türk siyasetinde en çok bölünen parti: CHP 14

TARİHSEL KISIR DÖNGÜ VE MARJİNALLEŞME RİSKİ

Geçmişte CHP'den ayrılarak kurulan Demokrat Parti, DSP ve son dönemde Memleket Partisi gibi siyasi oluşumların akıbetini hatırlatan gözlemciler, "CHP'den kopan hareketler ilk etapta rüzgar yakalasa da zamanla marjinalleşme riskiyle karşı karşıya kalıyor." görüşünü dile getirdi.

Koltuk savaşı parçalanmayla sonuçlandı! Türk siyasetinde en çok bölünen parti: CHP 15

Özgür Özel ve ekibinin bu tarihsel döngüyü kırıp kıramayacağı ise kuracakları partinin atacağı adımlarla netlik kazanacak.

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