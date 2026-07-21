Koltuk savaşı parçalanmayla sonuçlandı! Türk siyasetinde en çok bölünen parti: CHP

Türkiye'nin en eski siyasi partisi CHP, tarihinin en kritik krizlerinden birini yaşıyor. Mahkemenin 38. Olağan Kurultay'ı "kesin hükümsüz" saymasının ardından Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti kurma kararı aldı. Peki, CHP'den geçmişte kopan siyasi hareketler Türk siyasetinde ne kadar varlık gösterebildi? CHP'nin krizlerle dolu siyasi yolculuğunu A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. İşte detaylar...

Türkiye'nin en eski siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, yüzyılı aşkın tarihinin en sancılı döneminden geçiyor. Kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk olan ancak son yıllarda yalnızca koltuk kavgaları, hizip savaşları ve kurultay krizleriyle gündeme gelen CHP'de yargıdan şok bir karar geldi.

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay mahkeme tarafından "kesin hükümsüz" sayılırken, parti içinde ipler tamamen koptu. Siyasi meşruiyetini yitiren Özgür Özel ve ekibi, CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracaklarını ilan etti.

KOLTUK KAVGASI YARGIYA TAŞINDI Ana muhalefet partisi CHP, milletin gerçek gündemi olan ekonomi ve güvenlik yerine bir kez daha kendi iç hesaplaşmalarıyla gündeme geldi.

"Değişim" sloganıyla başlayan sürecin liderlik mücadelesine dönüşmesinin ardından eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, "Delege iradesinin baskı, menfaat ilişkileri ve çeşitli vaatlerle yönlendirildiğini" öne sürerek yargıya başvurdu.