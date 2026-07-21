TBMM Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'de güvenlik ve terörle mücadele faaliyetlerine destek amacıyla görev yapmasını öngören tezkereyi kabul etti. Görev süresi 2 yıl daha uzatıldı.

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı, Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık söz talepleri ve grup başkanvekillerinin siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı Somali tezkeresini Genel Kurul'da okuttu. Tezkerenin okunmasının ardından oturum açıldı.

"TEZKEREYE OLUMLU YÖNDE OY VERECEĞİZ"

Somali ile Türkiye arasındaki farklı alanlardaki ilişkileri aktaran MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Ülkemizin Afrika'ya bakış açısını önemli kılan ve diğer hiçbir ülkenin yapamadığı hem kalıcı hem de değeri her yönden büyük bir yatırım alanı olarak öne çıkmaktadır. Türkiye nasıl ki diğer alanlarda iş birliğini geliştirdiği ülkelerle ortak bir gündem ve gelecek inşası için mücadele ediyorsa, küresel rekabette üstün olanları tayin edecek uzay sahasındaki çalışmalar için de Somali merkezli olmak üzere Afrika'da kalıcı ve sağlam temellere dayanan kararlı politikalara ağırlık vermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, hükümetimizin bu yöndeki politikalarının tamamını olumlu buluyor ve küresel güç olma hedefimizle uyumlu olması sebebiyle de güçlü biçimde destekliyoruz. Aynı gerekçelerle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Meclisimize gönderilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Somali'deki görev süresini iki yıl daha uzatmayı hedefleyen tezkereye olumlu yönde oy vereceğimizi belirtiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"SOMALİ'DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMLAR ÜLKEMİZİN TEKNİK KAPASİTESİNİ DÜNYAYA GÖSTERMİŞTİR"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ise Türkiye'nin iki yıldır Somali açık denizlerinde yürüttüğü çalışmaları aktararak, "Bu çalışmalar, ülkemizin ulaştığı teknik kapasiteyi de bütün dünyaya göstermiştir. Kendi sismik araştırma gemimizle Somali açık denizlerinde üç boyutlu sismik çalışmalar başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar Somali tarihinde gerçekleştirilen ilk üç boyutlu açık deniz sismik araştırması olmasının yanı sıra, Türkiye'nin kendi kara suları dışında operatör olarak yürüttüğü ilk açık deniz projesi olmuştur. Bu son derece kıymetlidir çünkü burada yalnızca veri toplanmamıştır. Burada Türk mühendisliği sahaya çıkmıştır, Türk teknolojisi sahaya inmiştir, Türk denizciliği sahaya çıkmıştır, Türk enerji sektörü uluslararası ölçekte önemli bir sınav vermiştir. Hamdolsun, bu sınav başarıyla sonuçlanmıştır. Somali'nin ilk derin deniz arama kuyusu olarak planlanan Curad-1 kuyusunda çalışmaların devam ediyor olması, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece anlamlıdır" diye konuştu.

TEZKERE KABUL EDİLDİ

Siyasi parti temsilcilerinin yaptığı değerlendirmelerin ardından Meclis Başkanvekili Adan, tezkereyi oylamaya sundu. Oylama sonucunda tezkere kabul edildi. Genel Kurul görüşmeleri devam ediyor.