Trakya bölgesi ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde çekirge yoğunluğunun arttığı yönündeki paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar özellikle akşam saatlerinde evlerinin çevresinde çok sayıda çekirge gördüklerini öne sürerken, resmi kurumlardan konuya ilişkin henüz doğrulayıcı bir açıklama yapılmadı.

Trakya ve İstanbul'da çekirge yoğunluğu iddiaları, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Vatandaşlar özellikle akşam saatlerinde evlerinin çevresinde ve mahallelerinde çok sayıda çekirge gördüklerini belirten paylaşımlar yaptı. DEV ÇEKİRGELER VATANDAŞLARI TELAŞLANDIRDI Bazı kullanıcılar, çekirgelerin tarım arazileri ile yerleşim alanlarında yoğun şekilde görüldüğünü öne sürerken, paylaşımlar kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI Sosyal medyada paylaşım yapan bir vatandaş, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı: "Mahallede en az 100 tane çekirge var, videoda seslerini duyacaksınız. Bu gece evin içine de iki tane girdi, bir tanesinin fotoğrafını da ekledim, perdede duruyordu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, çok saldırganlar"

Bir başka kullanıcı ise paylaşımında, "Çekirge istilasından nasibimi aldım, böyle büyük bi şey hiç görmemiştim. senin 5. Katta ne işin var" ifadelerini kullandı.