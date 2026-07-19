Trakya ve İstanbul'da çekirge alarmı! Mahalleler ve evlerin çevresi çekirgelerle doldu
Trakya bölgesi ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde çekirge yoğunluğunun arttığı yönündeki paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar özellikle akşam saatlerinde evlerinin çevresinde çok sayıda çekirge gördüklerini öne sürerken, resmi kurumlardan konuya ilişkin henüz doğrulayıcı bir açıklama yapılmadı.
Trakya ve İstanbul'da çekirge yoğunluğu iddiaları, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Vatandaşlar özellikle akşam saatlerinde evlerinin çevresinde ve mahallelerinde çok sayıda çekirge gördüklerini belirten paylaşımlar yaptı.
Bazı kullanıcılar, çekirgelerin tarım arazileri ile yerleşim alanlarında yoğun şekilde görüldüğünü öne sürerken, paylaşımlar kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.
VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI
Sosyal medyada paylaşım yapan bir vatandaş, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:
"Mahallede en az 100 tane çekirge var, videoda seslerini duyacaksınız. Bu gece evin içine de iki tane girdi, bir tanesinin fotoğrafını da ekledim, perdede duruyordu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, çok saldırganlar"
Bir başka kullanıcı ise paylaşımında,
"Çekirge istilasından nasibimi aldım, böyle büyük bi şey hiç görmemiştim. senin 5. Katta ne işin var"
ifadelerini kullandı.
BATMAN VE SİİRT'TE DEV ÇEKİRGE GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan Batman'ın Gercüş ilçesinde doğa gezisi yapan vatandaşlar iri boyutlu bir çekirgeyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Benzer şekilde Siirt'te de kent merkezine yakın bir bölgede büyük boyutlu bir çekirge görüldü. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Ancak bu görüntülerin Trakya ve İstanbul'daki çekirge yoğunluğu iddialarıyla bağlantılı olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.