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Trakya ve İstanbul'da çekirge alarmı! Mahalleler ve evlerin çevresi çekirgelerle doldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Trakya ve İstanbul'da çekirge alarmı! Mahalleler ve evlerin çevresi çekirgelerle doldu

Trakya bölgesi ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde çekirge yoğunluğunun arttığı yönündeki paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar özellikle akşam saatlerinde evlerinin çevresinde çok sayıda çekirge gördüklerini öne sürerken, resmi kurumlardan konuya ilişkin henüz doğrulayıcı bir açıklama yapılmadı.

Trakya ve İstanbul'da çekirge yoğunluğu iddiaları, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Vatandaşlar özellikle akşam saatlerinde evlerinin çevresinde ve mahallelerinde çok sayıda çekirge gördüklerini belirten paylaşımlar yaptı.

DEV ÇEKİRGELER VATANDAŞLARI TELAŞLANDIRDI

Bazı kullanıcılar, çekirgelerin tarım arazileri ile yerleşim alanlarında yoğun şekilde görüldüğünü öne sürerken, paylaşımlar kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

Trakya ve İstanbul'da çekirge alarmı! Mahalleler ve evlerin çevresi çekirgelerle doldu - 1

VATANDAŞLAR YAŞADIKLARINI ANLATTI

Sosyal medyada paylaşım yapan bir vatandaş, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

"Mahallede en az 100 tane çekirge var, videoda seslerini duyacaksınız. Bu gece evin içine de iki tane girdi, bir tanesinin fotoğrafını da ekledim, perdede duruyordu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, çok saldırganlar"

Trakya ve İstanbul'da çekirge alarmı! Mahalleler ve evlerin çevresi çekirgelerle doldu - 2

Bir başka kullanıcı ise paylaşımında,

"Çekirge istilasından nasibimi aldım, böyle büyük bi şey hiç görmemiştim. senin 5. Katta ne işin var"

ifadelerini kullandı.

Trakya ve İstanbul'da çekirge alarmı! Mahalleler ve evlerin çevresi çekirgelerle doldu - 3

BATMAN VE SİİRT'TE DEV ÇEKİRGE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Batman'ın Gercüş ilçesinde doğa gezisi yapan vatandaşlar iri boyutlu bir çekirgeyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

UZUN ÇEKİRGELER TRAKYA VE İSTANBUL'DA GÖRÜLDÜ

Benzer şekilde Siirt'te de kent merkezine yakın bir bölgede büyük boyutlu bir çekirge görüldü. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Ancak bu görüntülerin Trakya ve İstanbul'daki çekirge yoğunluğu iddialarıyla bağlantılı olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

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