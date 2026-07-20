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Çıplak elle tutmayın! İstanbul'da görülen dev çekirgelerin sırrı çözüldü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İstanbul'un bazı ilçelerinde görülen büyük çekirgelerin kenti istila edeceği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çekirgelerin çıplak elle tutulmaması gerektiğini belirten Dr. Ergün Bacak, "Bu tür istila yapan bir çekirge değil. Evlerde görülmesinin nedeni besin araması değil, geceleri ışığa yönelmesi" ifadelerini kullandı.

Çıplak elle tutmayın! İstanbul'da görülen dev çekirgelerin sırrı çözüldü 1

İstanbul'un bazı ilçelerinde görülen büyük çekirgelerin istilacı bir tür olmadığı ve hastalık taşımadığı belirtildi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Dr. Ergün Bacak, sosyal medyada paylaşılan çekirgelerin büyük bölümünün beyaz yüzlü çalı çekirgesi (Decticus albifrons albifrons) olduğunu söyledi.

Çıplak elle tutmayın! İstanbul'da görülen dev çekirgelerin sırrı çözüldü 2

Türün 5-6 santimetre uzunluğa ulaşabildiğine işaret eden Bacak, "İri yapısı, uzun antenleri ve güçlü bacakları nedeniyle insanların dikkatini çekiyor. Bu tür istila yapan bir çekirge değil. Herkesin evine belki bir ya da iki birey giriyor. Sosyal medyanın da etkisiyle çok yoğun bir çekirge istilası varmış gibi bir algı oluşuyor ancak durum bu değil" ifadesini kullandı.

Çıplak elle tutmayın! İstanbul'da görülen dev çekirgelerin sırrı çözüldü 3

Bacak, çöl çekirgeleri gibi tarım alanlarına büyük zarar veren türlerle karıştırılmaması gerektiğinin altını çizerek söz konusu çekirgelerin bitkilerle ve diğer böceklerle beslendiğini, bu sayede ekosistemde dengeleyici rol üstlendiğini anlattı.

Çıplak elle tutmayın! İstanbul'da görülen dev çekirgelerin sırrı çözüldü 4

Türün zaman zaman kendi küçük bireylerini de tüketebildiğine dikkati çeken Bacak, "İnsanlara zarar veren, hastalık taşıyan ya da tarım ürünlerini yok eden bir tür değil. Ekosisteme katkı sağlayan canlılardan biri" dedi.

Çıplak elle tutmayın! İstanbul'da görülen dev çekirgelerin sırrı çözüldü 5

"EVLERE BESİN İÇİN DEĞİL, IŞIĞA YÖNELDİĞİ İÇİN GİRİYOR"

Bacak, şehirleşmenin doğal yaşam alanlarını daraltmasıyla insan ve yaban hayatının karşılaşmalarının arttığını belirterek tarım ve doğal alanların yerleşimlerle iç içe geçtiği bölgelerde bu tür karşılaşmaların daha fazla yaşandığını kaydetti.

Çıplak elle tutmayın! İstanbul'da görülen dev çekirgelerin sırrı çözüldü 6

Hayvanların yaşam alanlarını kaybedince yakın bölgelere yöneldiğini vurgulayan Bacak, "Bu çekirge gece aktif olan bir tür. Normalde yıldızlar ve ay ışığını takip ederek hareket ediyor. Evlerdeki yapay ışıklar da onları kendine çekiyor. Evlere girmesinin nedeni besin araması değil, ışığa yönelmesi" değerlendirmesinde bulundu.

Çıplak elle tutmayın! İstanbul'da görülen dev çekirgelerin sırrı çözüldü 7

Bacak, sosyal medyada yapılan paylaşımların büyük bölümünün Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi tarım alanlarının yoğun olduğu ilçelerden geldiğini belirterek bu bölgelerde şehir ve tarım alanlarının yan yana bulunduğunu ve bu durumun türün habitat tercihiyle örtüştüğünü aktardı.

Çıplak elle tutmayın! İstanbul'da görülen dev çekirgelerin sırrı çözüldü 8

"YOĞUNLUK BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE AZALACAK"

Vatandaşların çekirgelerle karşılaştığında panik yapmaması gerektiğinin altını çizen Bacak, çekirgelerin çıplak elle tutulmaması gerektiğini ifade etti. Bacak, "Yanlış tutulduğunda kendini savunmak amacıyla ısırabilir. Bu yetişkinler için ciddi bir sorun oluşturmaz ancak çocukların elini acıtabilir. En doğrusu bir kavanoz ya da plastik kap yardımıyla yakalayıp en yakın yeşil alana bırakmak" uyarısında bulundu.

Çıplak elle tutmayın! İstanbul'da görülen dev çekirgelerin sırrı çözüldü 9

Görülen yoğunluğun geçici olduğuna işaret eden Bacak, sıcaklıkların artmasıyla erişkin bireylerin ortaya çıktığını söyledi. Bacak, çekirgelerin yumurtalarının ilkbahar sonu ve yaz başında çatladığını, genç bireylerin birkaç kez kabuk değiştirdikten sonra erişkin hale geldiğini anlattı.

Çıplak elle tutmayın! İstanbul'da görülen dev çekirgelerin sırrı çözüldü 10

Bazı çekirge türlerinde popülasyon yoğunluğunun 5-6 yılda bir zirve yapabildiğini ifade eden Bacak, "Bu dönem de muhtemelen böyle bir döngüye denk geldi. Birkaç hafta içinde yoğunluk azalacak. Gelecek yıl aynı tabloyu görmeyebiliriz" dedi.

Çıplak elle tutmayın! İstanbul'da görülen dev çekirgelerin sırrı çözüldü 11

Bacak, şehirleşmenin doğal yaşam alanlarını daraltmaya devam etmesi halinde benzer insan ve yaban hayatı karşılaşmalarının gelecekte daha sık yaşanabileceğine dikkati çekerek bu tür canlıların doğal yaşamın bir parçası olduğunu ve gereksiz yere öldürülmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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