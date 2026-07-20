Çıplak elle tutmayın! İstanbul'da görülen dev çekirgelerin sırrı çözüldü
İstanbul'un bazı ilçelerinde görülen büyük çekirgelerin kenti istila edeceği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çekirgelerin çıplak elle tutulmaması gerektiğini belirten Dr. Ergün Bacak, "Bu tür istila yapan bir çekirge değil. Evlerde görülmesinin nedeni besin araması değil, geceleri ışığa yönelmesi" ifadelerini kullandı.
İstanbul'un bazı ilçelerinde görülen büyük çekirgelerin istilacı bir tür olmadığı ve hastalık taşımadığı belirtildi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Dr. Ergün Bacak, sosyal medyada paylaşılan çekirgelerin büyük bölümünün beyaz yüzlü çalı çekirgesi (Decticus albifrons albifrons) olduğunu söyledi.
Türün 5-6 santimetre uzunluğa ulaşabildiğine işaret eden Bacak, "İri yapısı, uzun antenleri ve güçlü bacakları nedeniyle insanların dikkatini çekiyor. Bu tür istila yapan bir çekirge değil. Herkesin evine belki bir ya da iki birey giriyor. Sosyal medyanın da etkisiyle çok yoğun bir çekirge istilası varmış gibi bir algı oluşuyor ancak durum bu değil" ifadesini kullandı.
Bacak, çöl çekirgeleri gibi tarım alanlarına büyük zarar veren türlerle karıştırılmaması gerektiğinin altını çizerek söz konusu çekirgelerin bitkilerle ve diğer böceklerle beslendiğini, bu sayede ekosistemde dengeleyici rol üstlendiğini anlattı.
Türün zaman zaman kendi küçük bireylerini de tüketebildiğine dikkati çeken Bacak, "İnsanlara zarar veren, hastalık taşıyan ya da tarım ürünlerini yok eden bir tür değil. Ekosisteme katkı sağlayan canlılardan biri" dedi.
"EVLERE BESİN İÇİN DEĞİL, IŞIĞA YÖNELDİĞİ İÇİN GİRİYOR"
Bacak, şehirleşmenin doğal yaşam alanlarını daraltmasıyla insan ve yaban hayatının karşılaşmalarının arttığını belirterek tarım ve doğal alanların yerleşimlerle iç içe geçtiği bölgelerde bu tür karşılaşmaların daha fazla yaşandığını kaydetti.