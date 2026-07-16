Yazıcıoğlu suikastında FETÖ parmağı! Terörist Gülen’den kan donduran "ortadan kaldırın" talimatı!

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada çok kritik bir gelişme yaşandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in suikast tarihindeki telefon trafikleri mercek altına alınırken; bir FETÖ itirafçısının ifadeleri, suikast emrinin bizzat terörist başı Fetullah Gülen tarafından verildiğini tescilledi.

Ölümünden tam 17 yıl sonra yeniden açılan Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında kritik bir gelişme yaşandı. 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcıları Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in o tarihlerde yaptığı telefon görüşmeleri tespit edildi. YAZICIOĞLU DOSYASINDA FETÖ İZİ: ORTADAN KALDIRIN YÜREKLERİ DAĞLAYAN O SÖZLER: "BETON ÇOK SOĞUK"

Soruşturmada Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesinde FETÖ bağlantısı olduğuna dair yeni tespitlere ulaşıldı. Muhsin Yazıcıoğlunun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA FETÖ'CÜ PİLOT VE ADİL ÖKSÜZ İRTİBATI

Kaza anında bölgede bulunduğu değerlendirilen F-4 savaş uçağının pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ iltisakı nedeniyle adli işlem gördüğü ve 2018-2023 yılları arasında cezaevinde tutulduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf-A Haber Yapılan incelemelerde Armağan'ın FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem imamlarından ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz ile yoğun irtibatının bulunduğu belirlendi.

"TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ HALLETTİK"

Örgüt içi gizli yazışmalardaki dehşet verici itiraflarda ortaya çıktı. Yazıcıoğlu dosyasında FETÖ iltisaklı isimler YAZICIOĞLU DOSYASINDA FETÖ İLTİSAKLI İSİMLER Olay tarihinde FETÖ'nün sözde Elazığ il imamı olduğu belirtilen Mehmet Durakoğlu ile örgütün sözde mülki idare mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Ömer Hakan Kısıkkaya arasında gerçekleştiği tespit edilen yazışmada da Yazıcıoğlu suikastıyla ilgili ifadeler yer aldı.