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Yazıcıoğlu suikastında FETÖ parmağı! Terörist Gülen’den kan donduran "ortadan kaldırın" talimatı!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yazıcıoğlu suikastında FETÖ parmağı! Terörist Gülen’den kan donduran "ortadan kaldırın" talimatı!

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada çok kritik bir gelişme yaşandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in suikast tarihindeki telefon trafikleri mercek altına alınırken; bir FETÖ itirafçısının ifadeleri, suikast emrinin bizzat terörist başı Fetullah Gülen tarafından verildiğini tescilledi.

Ölümünden tam 17 yıl sonra yeniden açılan Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında kritik bir gelişme yaşandı. 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcıları Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in o tarihlerde yaptığı telefon görüşmeleri tespit edildi.

YAZICIOĞLU DOSYASINDA FETÖ İZİ: ORTADAN KALDIRIN

YÜREKLERİ DAĞLAYAN O SÖZLER: "BETON ÇOK SOĞUK"
Soruşturmada Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesinde FETÖ bağlantısı olduğuna dair yeni tespitlere ulaşıldı.

Muhsin Yazıcıoğlunun ölümüyle ilgili çarpıcı iddiaMuhsin Yazıcıoğlunun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

FETÖ'CÜ PİLOT VE ADİL ÖKSÜZ İRTİBATI
Kaza anında bölgede bulunduğu değerlendirilen F-4 savaş uçağının pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ iltisakı nedeniyle adli işlem gördüğü ve 2018-2023 yılları arasında cezaevinde tutulduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

Yapılan incelemelerde Armağan'ın FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem imamlarından ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz ile yoğun irtibatının bulunduğu belirlendi.
"TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ HALLETTİK"
Örgüt içi gizli yazışmalardaki dehşet verici itiraflarda ortaya çıktı.

Yazıcıoğlu dosyasında FETÖ iltisaklı isimlerYazıcıoğlu dosyasında FETÖ iltisaklı isimler YAZICIOĞLU DOSYASINDA FETÖ İLTİSAKLI İSİMLER

Olay tarihinde FETÖ'nün sözde Elazığ il imamı olduğu belirtilen Mehmet Durakoğlu ile örgütün sözde mülki idare mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Ömer Hakan Kısıkkaya arasında gerçekleştiği tespit edilen yazışmada da Yazıcıoğlu suikastıyla ilgili ifadeler yer aldı.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

O yazışmalarda; "Benim başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince hemen İzmir'e gittim. Barbaros abiyle görüştüm. O büyüğümüzle konuştu, sabah İstanbul'da heyet toplandı. Öğlen Elaziz'e geldim noktayı koyduk. Tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi. Amerika'ya gittiğimizde büyüğümüz, sürecin en sıkıntılı hadisesiydi dedi" ifadeleri yer aldı.

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TEKLİFİ REDDEDİNCE ÖLÜM EMRİ VERİLMİŞ!
Daha önce FETÖ yapılanmasında yer alan Abuzer Dilekçi'nin 20 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde verdiği ifadeler de dosyaya girdi.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

Yurt müdür yardımcılığı yaptığı belirtilen Dilekçi, FETÖ elebaşı Terörist Fetullah Gülen'in özel adamlarından biri olduğunu söylediği bir kişinin, bir toplantıda Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ'nün yanında yer alması yönündeki teklifi geri çevirdiğini söylediğini aktardı.

Dilekçi'nin beyanına göre Yazıcıoğlu'nun örgütün yanında yer almayı reddettiği Terörist Fetullah Gülen'e bildirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında gelişme!Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında gelişme! MUHSİN YAZICIOĞLU DOSYASINDA GELİŞME!

Gülen'in bunun üzerine Yazıcıoğlu'nun açığının araştırılması talimatı verdiğini belirten Dilekçi, Yazıcıoğlu aleyhine herhangi bir açık bulunamaması üzerine Gülen'in Yazıcıoğlu için 'ortadan kaldırın' talimatı verdiğini anlattı.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

Dilekçi bu anlatımlardan Yazıcıoğlu'nun helikopterinin FETÖ tarafından düşürülerek öldürüldüğü sonucuna vardığını söyledi. Söz konusu beyanlar adli makamların soruşturma dosyasına yansıdı.

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