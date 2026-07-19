İstanbul Şişli'de bir AVM’ye çantasında şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversite öğrencisi Beyza A. (24), güvenlik görevlilerinin X-ray kontrolündeki dikkati sayesinde tespit edildi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Beyza A.‘yı Etiler’de bir mekanda eğlenirken yakaladı. Beyza A.'nın ifadesinde temizlik yaparken bulduğu şarjör ve mermileri sevgilisi Erol G.’nin (47) kendisine getirmesini istediğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Erol G. ile bağlantılı 7 adreste yapılan aramalarda toplam 606 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay 6 Temmuz Pazartesi günü saat 20.20 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir üniversitede öğrenci olan Beyza A., çantasında bulunan şarjör ve mermilerle Şişli'de bulunan bir AVM'ye girmek istedi. X-ray kontrolü sırasında çantasında bulunan şarjör ve mermiler güvenlik görevlilerince fark edildi. Görevlilerin ruhsat sormasının ardından Beyza A. AVM'ye giremeden uzaklaştı. İhbar üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA ETİLER'DE EĞLENİRKEN YAKALANDI Yapılan güvenlik kamerası çalışmaları sonucunda şüphelinin Beyza A. olduğu belirlendi. Beyza A., Beşiktaş Etiler'deki bir eğlence mekanında eğlendiği sırada yakalandı. Çantasında yapılan aramada şarjörle 25 mermi ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan Beyza A., sevgilisi Erol G.'nin kendisi için kiraladığı evde temizlik yaptığı sırada malzemeleri bulduğunu, Erol G.'nin bunları kendisine getirmesini istediğini söylediği öğrenildi. Beyza A., malzemeleri AVM'de bulunan Erol G.'ye götürmek için yola çıktığını, girişteki X-ray kontrolünde fark edilince korkarak uzaklaştığını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri Erol G.'yi gözaltına aldı.