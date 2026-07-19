Elif Özkan'ın avluda öldürülüp çatı katına taşındığı iddiası
Kastamonu'da 1 yıl önce hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Elif Özkan'ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak ailesi, olayın cinayet olduğunu öne sürerek dosyada çok sayıda çelişki bulunduğunu savundu. Ağabey Orhan Karadağ, Özkan'ın avluda öldürüldükten sonra çatı katına taşındığını iddia etti.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 15 Temmuz 2025'te hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Elif Özkan dosyasındaki tartışmalar sürüyor. Ölümün "intihar" olarak değerlendirilmesine karşı çıkan aile, ilk günden bu yana olayın cinayet olduğu iddiasını dile getiriyor.
İddiaya göre Özkan, yaklaşık 10 yıl önce bir akrabasına sarıldığı iddiası nedeniyle kayınpederi ile kayınpederinin babası arasında yaşanan tartışmanın ardından çatı katında yaşamına son verdi. Ancak aile, bu iddiaya başından beri itiraz ederek Elif Özkan'ın öldürüldüğünü ve olayın intihar gibi gösterildiğini savunuyor.
Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre Elif Özkan'ın boğazındaki ip izleriyle olay yerindeki ipin uyuşmadığı, temmuz sıcağında üzerindeki kıyafetlerin şüphe uyandırdığı ve bu kıyafetlerin otopsinin ardından kayınpederine teslim edilerek yakıldığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
Dosyaya giren olay yeri fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından soru işaretleri daha da arttı. Ağabey Orhan Karadağ, fotoğraflar üzerinden yaptığı değerlendirmede dikkat çeken iddialarda bulundu.
"NEDEN DIŞARIDAN İP GETİRSİN?"
Ağabey Orhan Karadağ, olay sırasında kardeşinin ayaklarının yere bastığını belirterek şunları söyledi:
"İpin yere uzaklığı sadece 105 santimetreydi. Önce 'Ayakları yere az basıyordu' dediler, daha sonra ise 'Biz ayakları demedik, diz kapakları yere yakındı' diyerek çelişkili açıklamalar yaptılar. Ayrıca çatı katında kullanılabilecek onlarca ip, halat ve kablo varken, kardeşimin dışarıdan bir ip getirip intihar ettiği iddiası bize göre inandırıcı değil. Olay yeri inceleme ekipleri de bunca malzemenin arasından sadece ipin kendisini, ipin üzerindeki 4 saç telini ve bir çift terliği emanete aldı. Çevredeki diğer ipler, kablolar ve hiçbir malzeme incelenmedi."