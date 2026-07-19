İddiaya göre Özkan, yaklaşık 10 yıl önce bir akrabasına sarıldığı iddiası nedeniyle kayınpederi ile kayınpederinin babası arasında yaşanan tartışmanın ardından çatı katında yaşamına son verdi. Ancak aile, bu iddiaya başından beri itiraz ederek Elif Özkan'ın öldürüldüğünü ve olayın intihar gibi gösterildiğini savunuyor.

"NEDEN DIŞARIDAN İP GETİRSİN?"

Ağabey Orhan Karadağ, olay sırasında kardeşinin ayaklarının yere bastığını belirterek şunları söyledi:

"İpin yere uzaklığı sadece 105 santimetreydi. Önce 'Ayakları yere az basıyordu' dediler, daha sonra ise 'Biz ayakları demedik, diz kapakları yere yakındı' diyerek çelişkili açıklamalar yaptılar. Ayrıca çatı katında kullanılabilecek onlarca ip, halat ve kablo varken, kardeşimin dışarıdan bir ip getirip intihar ettiği iddiası bize göre inandırıcı değil. Olay yeri inceleme ekipleri de bunca malzemenin arasından sadece ipin kendisini, ipin üzerindeki 4 saç telini ve bir çift terliği emanete aldı. Çevredeki diğer ipler, kablolar ve hiçbir malzeme incelenmedi."