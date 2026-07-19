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Elif Özkan'ın avluda öldürülüp çatı katına taşındığı iddiası

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kastamonu'da 1 yıl önce hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Elif Özkan'ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak ailesi, olayın cinayet olduğunu öne sürerek dosyada çok sayıda çelişki bulunduğunu savundu. Ağabey Orhan Karadağ, Özkan'ın avluda öldürüldükten sonra çatı katına taşındığını iddia etti.

Elif Özkan'ın avluda öldürülüp çatı katına taşındığı iddiası 1

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 15 Temmuz 2025'te hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Elif Özkan dosyasındaki tartışmalar sürüyor. Ölümün "intihar" olarak değerlendirilmesine karşı çıkan aile, ilk günden bu yana olayın cinayet olduğu iddiasını dile getiriyor.

Elif Özkan'ın avluda öldürülüp çatı katına taşındığı iddiası 2

İddiaya göre Özkan, yaklaşık 10 yıl önce bir akrabasına sarıldığı iddiası nedeniyle kayınpederi ile kayınpederinin babası arasında yaşanan tartışmanın ardından çatı katında yaşamına son verdi. Ancak aile, bu iddiaya başından beri itiraz ederek Elif Özkan'ın öldürüldüğünü ve olayın intihar gibi gösterildiğini savunuyor.

Elif Özkan'ın avluda öldürülüp çatı katına taşındığı iddiası 3

Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre Elif Özkan'ın boğazındaki ip izleriyle olay yerindeki ipin uyuşmadığı, temmuz sıcağında üzerindeki kıyafetlerin şüphe uyandırdığı ve bu kıyafetlerin otopsinin ardından kayınpederine teslim edilerek yakıldığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Elif Özkan'ın avluda öldürülüp çatı katına taşındığı iddiası 4

Dosyaya giren olay yeri fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından soru işaretleri daha da arttı. Ağabey Orhan Karadağ, fotoğraflar üzerinden yaptığı değerlendirmede dikkat çeken iddialarda bulundu.

Elif Özkan'ın avluda öldürülüp çatı katına taşındığı iddiası 5

"NEDEN DIŞARIDAN İP GETİRSİN?"

Ağabey Orhan Karadağ, olay sırasında kardeşinin ayaklarının yere bastığını belirterek şunları söyledi:

"İpin yere uzaklığı sadece 105 santimetreydi. Önce 'Ayakları yere az basıyordu' dediler, daha sonra ise 'Biz ayakları demedik, diz kapakları yere yakındı' diyerek çelişkili açıklamalar yaptılar. Ayrıca çatı katında kullanılabilecek onlarca ip, halat ve kablo varken, kardeşimin dışarıdan bir ip getirip intihar ettiği iddiası bize göre inandırıcı değil. Olay yeri inceleme ekipleri de bunca malzemenin arasından sadece ipin kendisini, ipin üzerindeki 4 saç telini ve bir çift terliği emanete aldı. Çevredeki diğer ipler, kablolar ve hiçbir malzeme incelenmedi."

Elif Özkan'ın avluda öldürülüp çatı katına taşındığı iddiası 6

"TELEFONU 3 GÜN BOYUNCA KULLANILDI"

Karadağ, Elif Özkan'ın cep telefonunun da usulüne uygun muhafaza edilmediğini öne sürerek, "Telefon üç gün boyunca Elif'in eşinde kaldı. Daha sonra savcılığın talimatıyla emniyete yazı gönderilince kendisi götürüp teslim ediyor. Bu süreçte telefon aktif olarak kullanılmış. Neden ilk günden telefon incelenmeye alınmadı?" ifadelerini kullandı.

Elif Özkan'ın avluda öldürülüp çatı katına taşındığı iddiası 7

"EŞİNİN İFADESİNDE ÇELİŞKİLER VAR"

Karadağ, olay günü yaşananlara dair ifadelerde de çelişkiler bulunduğunu savunarak şunları söyledi:

"İlk gün eşi N.Ö. bize sözlü olarak, 'Elif'le birlikte aşağı indik. Arabaya binecektik. O sırada çıkan arbede sırasında cüzdanı elinden düştü, arabanın arkasında bulduk' dedi. Ancak resmi ifadesinde bu kez, 'Elif hiç aşağı inmedi, doğrudan üst kata çıktı' dedi. İki anlatım tamamen birbirini yalanlıyor."

Elif Özkan'ın avluda öldürülüp çatı katına taşındığı iddiası 8

AĞABEYDEN DİKKAT ÇEKEN AVLU İDDİASI

Kardeşinin çatı katında hayatını kaybettiğine inanmadığını belirten Karadağ, Elif Özkan'ın evde ya da avluda öldürüldükten sonra çatı katına taşındığını iddia etti.

Elif Özkan'ın avluda öldürülüp çatı katına taşındığı iddiası 9

Elif Özkan'ın ölümünün cinayet olduğuna inandıklarını yineleyen Orhan Karadağ, dosyanın yeniden açılarak tüm delillerin bağımsız şekilde incelenmesini istedi.

Elif Özkan'ın avluda öldürülüp çatı katına taşındığı iddiası 10

Karadağ, "Adliye koridorlarında çok yorulduk. Tek isteğimiz dosyanın hakkıyla soruşturulması ve kardeşimin ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması" diyerek sözlerini tamamladı.

Elif Özkan'ın avluda öldürülüp çatı katına taşındığı iddiası 11
Elif Özkanın ölümünde cinayet iddiası ELİF ÖZKAN'IN ÖLÜMÜNDE CİNAYET İDDİASI
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